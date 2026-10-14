ФБР провело обыски на более чем 40 «фермах ноутбуков» для айтишников из КНДР в Техасе и изъяло 187 устройств

ФБР провело масштабную операцию против «ферм ноутбуков», через которые северокорейские IT-специалисты под видом американцев удаленно работали в компаниях США. С 21 по 25 сентября в рамках операции Lonestar Roundup агенты провели обыски более чем в 40 домах в Техасе и изъяли около 187 ноутбуков и KVM-свитчей. Об этом сообщило Министерство юстиции США.

По данным ведомства, с помощью этих устройств северокорейцы и их помощники в США мошенничали, устраивались на удаленную работу и зарабатывали деньги для подсанкционных оружейных программ КНДР. Американская компания CrowdStrike, помогавшая ФБР, отслеживает эту группу под названием Famous Chollima. Следствие также опубликовало 11 адресов на Gmail, которыми пользовались участники схем, и призвало работодателей учитывать их при проверке сотрудников.

Одновременно в Огайо предъявлены обвинения 14 фигурантам другого дела, двое из них — граждане США Майкл Джеймс Бостелл и Хуан Сесилио Пенья Каррильо — арестованы. По версии следствия, с 2019-го по июль 2025 года эта схема затронула более 70 американских компаний и принесла КНДР около $3 млн.

Прокурор Северного округа Техаса Райан Рэйбулд заявил:

«Операция Lonestar Roundup ясно показывает, что мы не позволим врагам Соединённых Штатов использовать наш бизнес и ставить под угрозу нашу национальную безопасность».

ФБР выпустило предупреждение, в котором говорится, что северокорейцы всё чаще нанимают американских посредников, а иногда целиком передают работу третьим лицам из других стран.

В августе The Insider писал, как северокорейские агенты с помощью генеративного ИИ создают фальшивые резюме и фотографии для профилей, а на онлайн-собеседованиях меняют внешность и голос с помощью дипфейков. Сложные технические вопросы они решают с подсказками языковых моделей, запущенных на втором мониторе.