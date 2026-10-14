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Новости

Проиранская хакерская группа взяла ответственность за кибератаки против госструктур Азербайджана. Причиной назван запрет хиджабов в школах

The Insider
Фото: RFE/RL

Фото: RFE/RL

Ответственность за кибератаки на компьютерные системы государственных органов Азербайджана взяла на себя проиранская хакерская группировка 313 Team, которая, по собственному утверждению, действует с территории Ирака. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале группировки на арабском и английском языках.

«Мы получили многочисленные жалобы на правительство Азербайджанской Республики по поводу запрета носить хиджаб в школах и университетах. Учитывая значительную численность шиитской общины в Азербайджане, мы предпримем решительные действия против государства: полностью уничтожим его правительственную цифровую инфраструктуру».

В следующем заявлении 313 Team утверждает, что кибератака полностью парализовала работу «всех правительственных веб-ресурсов Азербайджана — включая официальный государственный портал, а также сайты Министерства обороны и Министерства внутренних дел, — в результате чего в общей сложности 1825 государственных сайтов оказались недоступны».

Государственная служба специальной связи и информационной безопасности Азербайджана подтвердила, что вечером 13 октября были зафиксированы кибератаки, направленные против государственной информационной инфраструктуры. 

«Атака была осуществлена зарубежной хакерской группировкой и затронула более 100 правительственных доменов, входящих в государственную информационную инфраструктуру Азербайджанской Республики. В результате кибератаки произошли сбои в работе онлайн-ресурсов ряда государственных ведомств. Благодаря принятым надлежащим техническим мерам последствия атаки были локализованы, а бесперебойная работа веб-сайтов — обеспечена».

Ранее пользователи в Азербайджане массово жаловались, что две самые популярные в стране соцсети — Instagram и TikTok — стали недоступны без VPN. Это произошло на фоне протестов, вызванных решением правительства от 21 сентября о школьном дресс-коде. Хиджаб в документе прямо не упоминался, однако говорилось, что одежда учеников и учителей должна соответствовать принципу светскости образования. После этого школьниц в хиджабах перестали пускать на занятия.

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Публикация:«Проиранская хакерская группа взяла ответственность за кибератаки против госструктур Азербайджана. Причиной назван запрет хиджабов в школах»

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