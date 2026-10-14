Ле Пен пообещала прекратить финансовую помощь Украине в течение полугода в случае избрания президентом Франции

Кандидат в президенты Франции от ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в случае победы на выборах прекратит финансовую помощь Украине в течение шести месяцев. Об этом она заявила в интервью Financial Times, объяснив, что Франции это «больше не по карману». Ле Пен также выступает против вступления Украины в ЕС и скептически относится к европейским санкциям против России.

По мнению политика, с президентом Украины Владимиром Зеленским нужно говорить откровенно. Она сказала:

«Честно было бы предупредить Зеленского: послушайте, мы больше ничего не можем, мы не справляемся».

На вопрос, является ли Россия главной угрозой для безопасности Европы, Ле Пен ответила уклончиво, сказав, что не находится «в голове у господина Путина».

Как отмечает FT, Ле Пен лидирует в опросах. Согласно прогнозам, в первом туре выборов в апреле 2027 года она наберет более 30% голосов и победит в большинстве сценариев второго тура. Ее ближайшими соперниками считаются леворадикальный политик Жан-Люк Меланшон и экс-премьер Эдуар Филипп. Недавно Ле Пен представила программу сокращения дефицита бюджета с чистой экономией €140 млрд за пять лет.

Ле Пен намерена продолжать кампанию, даже если высший суд Франции оставит в силе обвинительный приговор по делу о хищении средств Европарламента. Решение может быть вынесено до выборов. Своим премьер-министром она по-прежнему видит Жордана Барделлу, который, как писало издание Mediapart, позволяет себе антисемитские высказывания в частной переписке. Барделла отрицает авторство сообщений, а Ле Пен назвала публикацию политической атакой.

В сентябре в интервью Le Figaro Ле Пен уже заявляла, что Франция больше не может финансово помогать Украине, хотя готова и дальше обучать украинских военных и поставлять оружие. Через три дня она вместе с Барделлой обвинила Россию в попытках запугать Францию и надавить на нее в вопросе поддержки Украины.