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Баталхаджинцы признаны террористической организацией. ФСБ обвинила общину в причастности к теракту в «Крокусе» и убийству генерала Кириллова

The Insider
Фото: Верховный суд РФ

Фото: Верховный суд РФ

Верховный суд России признал террористической незарегистрированную международную организацию «Община последователей Батал-Хаджи Белхороева – баталхаджинцев». Об этом сообщает пресс-служба суда.

«Высшая судебная инстанция постановила, что характер преступлений, совершаемых членами движения, является основанием для запрета его деятельности на территории Российской Федерации».

Также 14 октября ФСБ распространила заявление, согласно которому члены «Общины последователей Батал-Хаджи Белхороева» причастны к нападению на концертный зал «Крокус Сити Холл» в марте 2024 года и другим терактам. 

«Баталхаджинцы вооружили автоматическим оружием и боеприпасами террористов, расстрелявших посетителей концертного зала „Крокус Сити Холл“, <…> в результате чего погибли 147 человек и более 300 получили повреждения различной степени тяжести», — говорится в заявлении. Также, по утверждению ФСБ, члены общины причастны к следующим преступлениям:

  • нападение на органы власти Ингушетии 21–22 июня 2004 года, в результате чего погибли 78 человек;
  • подрыв поезда «Невский экспресс» в Тверской области 27 ноября 2009 года, 27 погибших;
  • теракт против начальника войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.

Кроме того, баталхаджинцы якобы помогали «террористическим и экстремистским формированиям», воюющим с российскими войсками на Украине, а с 1990-х годов взаимодействовали с террористическими организациями, в том числе «Исламским государством» и «Имаратом Кавказ», утверждает ФСБ.

Баталхаджинцы (белхороевцы, «батлаки») — религиозная община в Ингушетии. Так называют последователей Батала-хаджи Белхороева, религиозного деятеля, жившего в XIX — начале XX века, основателя местного суфийского братства. В феврале 2022 года в список террористических организаций было включено так называемое боевое крыло братства баталхаджинцев.

О том, что люди, задержанные за пособничество террористам из «Крокуса», принадлежат к общине баталхаджинцев, еще в декабре 2024 года писали «Известия» со ссылкой на собственный источник.

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Публикация:«Баталхаджинцы признаны террористической организацией. ФСБ обвинила общину в причастности к теракту в «Крокусе» и убийству генерала Кириллова»

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