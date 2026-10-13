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Новости

Google разрешила выкладывать в Google Play созданные с помощью ИИ приложения без платного аккаунта разработчика

The Insider
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Google с 13 октября позволила пользователям старше 18 лет публиковать в Google Play Android-приложения, созданные в сервисе Google AI Studio, сообщает Bloomberg. Платный аккаунт разработчика для этого не понадобится. Так магазин открывается для вайб-кодеров — людей, которые формулируют задачу обычным языком, а код за них пишет нейросеть.

У нововведения есть ограничения. Такие приложения будут размещаться в закрытом режиме и предназначены только для личного пользования — их не покажут в общем поиске и рекомендациях магазина. Отмечается, что другая ИИ-платформа Google для разработки, Antigravity, такую возможность не получила.

До сих пор попасть в магазин было сложнее. Google берет разовый сбор $25 за регистрацию аккаунта разработчика, несколько дней проверяет новые приложения и получает комиссию, если в них продаются цифровые услуги. Программа для разработчиков в App Store компании Apple стоит $99 в год.

Вице-президент и генеральный менеджер Google Play Сэм Брайт рассказал, что в будущем вайб-кодеры смогут делиться приложениями с узким кругом людей, например с друзьями и семьей. Платные функции в таких приложениях компания пока ограничит. По словам Брайта, встроенные в AI Studio проверки не пропустят в магазин вредоносный или неприемлемый контент. Он заявил:

«Будущее приложений в Google Play — персональное, безопасное и созданное всеми».

Google запустила AI Studio в 2023 году как браузерный инструмент, в котором можно опробовать ее модели ИИ для написания кода и генерации изображений и звука. На конференции I/O в мае компания упростила создание и тестирование Android-приложений в этом сервисе. Тогда же владельцы Android-устройств получили возможность создавать с помощью Gemini собственные виджеты для главного экрана.

Ранее Bloomberg сообщил, что Epic Games отложила выпуск шутера с героями Marvel и «Звёздных войн», который делает вместе с Disney, и потребовала от разработчиков перейти на модель AI first («ИИ прежде всего»). Сотрудники должны лишь направлять работу нейросетей, в том числе Claude от Anthropic. Один из руководителей разработки игры вообще запретил команде писать код руками.

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Публикация:«Google разрешила выкладывать в Google Play созданные с помощью ИИ приложения без платного аккаунта разработчика»

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