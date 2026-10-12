Число наград Рамзана Кадырова превысило сотню. На этот раз его объявили почетным железнодорожником

12 октября Рамзана Кадырова наградили знаком «Почетный железнодорожник» за «значительный вклад в развитие и достижение высоких результатов деятельности железнодорожного транспорта». Это очередное пополнение коллекции наград главы Чечни, в которой The Insider насчитал не менее 109 орденов, медалей, почетных знаков, грамот и других знаков отличия. Среди них — звания «Заслуженный защитник прав человека» и «Почетный фермер».
5 октября Кадыров отметил 50-летие. Юбилей сопровождался целой серией награждений. В день рождения глава Чечни получил сразу два ордена: Славы и чести I степени — одну из высших наград Русской православной церкви — и имени Мухамеджана Хусаинова I степени, высшую награду Духовного собрания мусульман России.
7 октября Кадыров получил знак «Почетный архитектор России». Награду за «значительный вклад» в развитие архитектуры и градостроительства ему лично вручил вице-премьер Марат Хуснуллин.
Список наград Рамзана Кадырова
Государственные награды Российской Федерации
1. Медаль «За воинскую доблесть» II степени, 2000 г.
2. Медаль «За отличие в охране общественного порядка», 2002 г.
3. Орден Мужества, 2003 г.
4. Звание Героя Российской Федерации, 2004 г.
5. Медаль «За отличие в охране общественного порядка», 2004 г.
6. Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, 2006 г.
7. Орден Почёта, 2015 г.
8. Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени, 2021 г.
9. Орден Александра Невского, 2022 г.
10. Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени, 2024 г.
Награды Чеченской Республики
11. Почётное звание «Почётный гражданин Чеченской Республики», 2003 г.
12. Почётное звание «Заслуженный работник физической культуры Чеченской Республики», 2003 г.
13. Орден имени Ахмата Кадырова, 2005 г.
14. Медаль «Защитнику Чеченской Республики», 2005 г.
15. Почётное звание «Заслуженный строитель Чеченской Республики», 2006 г.
16. Орден «За развитие парламентаризма в Чеченской Республике», 2007 г.
17. Почётное звание «Заслуженный работник социальной сферы Чеченской Республики», 2018 г.
18. Почётное звание «Заслуженный работник государственной службы Чеченской Республики», 2018 г.
19. Орден «За заслуги в развитии чеченского языка и литературы», 2021 г.
20. Медаль «100 лет образования Чеченской Республики», 2022 г.
21. Звание «Заслуженный правозащитник Чеченской Республики», 2023 г.
22. Звание Героя Чеченской Республики, 2023 г.
23. Звание Героя Чеченской Республики, 2025 г.
Региональные, ведомственные и общественные награды
24. Медаль «За заслуги в проведении переписи населения», 2002 г.
25. Медаль «200 лет МВД России», 2002 г.
26. Медаль «За участие в контртеррористической операции на территории Чеченской Республики», 2004 г.
27. Медаль «За службу на Кавказе», 2005 г.
28. «Почётный член Российской академии естественных наук», 2006 г.
29. Медаль «За укрепление уголовно-исполнительной системы Российской Федерации», 2007 г.
30. Почётный знак «Мир и Созидание», 2007 г.
31. Золотая звезда «Честь и Достоинство», 2007 г.
32. Алмазный орден Национального фонда Российской Федерации «Общественное признание», 2007 г.
33. Звание «Заслуженный защитник прав человека», 2007 г.
34. Орден «Аль-Фахр» I степени Совета муфтиев России, 2007 г.
35. Почётный гражданский орден «Серебряная звезда „Общественное признание“», 2009 г.
36. Награда Международной федерации борьбы ФИЛА — золотое колье, 2010 г.
37. Золотая медаль «За вклад в развитие АПК России», 2011 г.
38. Медаль «За защиту прав человека», 2011 г.
39. Орден «За гражданское мужество», 2011 г.
40. Орден «Российская нация», 2011 г.
41. Знак общественного признания «Серебряный голубь», 2013 г.
42. Медаль «За защиту детей России», 2014 г.
43. Орден Доброты Национального фонда «Общественное признание», 2014 г.
44. Медаль «За возвращение Крыма», 2014 г.
45. Почётная медаль «За заслуги в деле защиты детей России», 2014 г.
46. Медаль «За заслуги в обеспечении национальной безопасности», 2014 г.
47. Нагрудный знак МВД по Чеченской Республике «За отличие в борьбе против терроризма», 2015 г.
48. Нагрудный знак «Почётный дорожник России», 2015 г.
49. Памятный знак «25 лет Пенсионному фонду Российской Федерации», 2015 г.
50. Нагрудный знак «Почётный работник Пенсионного фонда Российской Федерации», 2015 г.
51. Орден «За верность долгу», 2015 г.
52. Медаль «Доблесть и отвага» Следственного комитета Российской Федерации, 2015 г. (в другом источнике указан 2016 г.).
53. Золотая медаль имени Н. Н. Блохина — награда Российской академии наук за выдающиеся работы в области онкологии, 2017 г.
54. Медаль «За заслуги в обеспечении законности и правопорядка», 2017 г.
55. Орден «За служение религии ислам» I степени, 2019 г.
56. Медаль «Памяти Ахмат-Хаджи Кадырова, первого Президента Чеченской Республики», 2019 г.
57. Почётный знак Совета Федерации Федерального Собрания РФ «За заслуги в развитии парламентаризма», 2019 г.
58. Орден «Авиценна», 2021 г.
59. Медаль «За боевое содружество» Росгвардии, 2022 г.
60. Орден Дружбы ДНР, 2022 г.
61. Орден «За заслуги перед стоматологией», 2022 г.
62. Медаль «За освобождение Мариуполя», 2022 г.
63. Медаль «100-летие образования ТАСС», 2022 г.
64. Медаль «100 лет ФПЧР», 2024 г.
65. Знак «Почётный строитель России», 2024 г.
66. Медаль в связи с 25-летием воссоздания управления ФСБ в Чечне, 2024 г.
67. Медаль «Отличник скорой помощи», 2024 г.
68. Медаль «За вклад в развитие Федеральной службы судебных приставов» (ФССП), 2024 г.
69. Почётный знак «Кентавр» Совета главных архитекторов России за вклад в развитие градостроительства, 2025 г.
70. Золотая медаль «За заслуги в повышении безопасности атомных станций» АО «Концерн Росэнергоатом», 2025 г.
71. Серебряная медаль «За заслуги в повышении безопасности атомных станций» АО «Концерн Росэнергоатом», 2025 г.
72. Почётный знак компании «РусГидро» «За развитие гидроэнергетики», 2025 г.
73. Награда Минцифры РФ за значительный вклад региона в развитие системы профориентации и повышение уровня цифровой грамотности учащихся в 2024–2025 учебном году, 2025 г.
74. Орден «Защитник Сунны» Координационного центра мусульман Северного Кавказа, 2025 г.
75. Медаль I степени «За вклад в развитие фермерского движения в России», 2025 г.
76. Орден «Группа войск в Германии», 2025 г.
77. Медаль Росгвардии «За боевое отличие», 2025 г.
78. Почётный знак «За достижения в спорте», 2025 г.
79. Медаль «За вклад в развитие науки», 2026 г.
80. Орден I степени «За особый вклад в развитие цементной промышленности РФ», 2026 г.
81. Медаль «90 лет ГИБДД МВД России», 2026 г.
82. Знак «Почётный архитектор России», 2026 г.
83. Орден Славы и чести I степени, 2026 г.
84. Орден имени Мухамеджана хазрата Хусаинова I степени, 2026 г.
Иностранные награды
85. Медаль «10 лет Астане», Казахстан, 2008 г.
86. Медаль «20 лет независимости Республики Казахстан».
87. Золотая медаль «Гейдар Алиев» Общества чечено-азербайджанской дружбы и сотрудничества, 2012 г.
88. Орден Дружбы народов, 2018 г.
89. Орден «Звезда Иерусалима», 2019 г.
90. Звание «Герой ислама», 2019 г.
Другие почётные звания и награды
91. Почётная грамота Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 2009 г.
92. Хранитель замка с ключом от двери главной мусульманской святыни — Священной Каабы, 2012 г.
93. Почётный профессор Исламского университета имени Кунта-Хаджи Кишиева, 2014 г.
94. Благодарственное письмо Министерства труда и социального развития Российской Федерации, 2015 г.
95. Обладатель шестого дана в тхэквондо, 2015 г. (Без побед в соревнованиях, присвоен Европейским союзом тхэквондо)
96. Памятная медаль «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 2015 г.
97. Почётный работник сферы молодёжной политики Российской Федерации, 2016 г.
98. Абсолютный чемпион во всех весовых категориях киргизского вида борьбы кулатуу, 2017 г. (Пояс подарен, Кадыров не участвовал в самом чемпионате)
99. Лауреат премии в области дипломатии «Посол дружбы», 2017 г.
100. Титул хранителя священных реликвий пророка Мухаммеда, 2019 г.
101. «Почётный фермер», 2021 г.
102. Лауреат премии в размере 45 тысяч рублей от ЧГТРК «Грозный», 2021 г.
103. Герой ДНР, 2022 г.
104. Герой ЛНР, 2022 г.
105. Медаль имени И. В. Курчатова за вклад в развитие Курчатовского института, 2023 г.
106. Лауреат российской премии Людвига Нобеля, 2024 г.
107. Почётный работник агропромышленного комплекса, 2024 г.
108. Почётная грамота Министерства обороны РФ, 2026 г.
109. Знак «Почётный железнодорожник» ОАО «Российские железные дороги», 2026 г.
Первые награды Кадыров начал получать в 2000 году, когда его отец Ахмат Кадыров перешел на сторону федеральных властей России и возглавил администрацию Чечни, а Рамзан фактически руководил службой безопасности отца. За прошедшие 26 лет он собрал награды в самых разных областях — от высших государственных орденов России и Чечни до нагрудного знака «Почетный работник Пенсионного фонда Российской Федерации».