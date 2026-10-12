Число наград Рамзана Кадырова превысило сотню. На этот раз его объявили почетным железнодорожником

12 октября Рамзана Кадырова наградили знаком «Почетный железнодорожник» за «значительный вклад в развитие и достижение высоких результатов деятельности железнодорожного транспорта». Это очередное пополнение коллекции наград главы Чечни, в которой The Insider насчитал не менее 109 орденов, медалей, почетных знаков, грамот и других знаков отличия. Среди них — звания «Заслуженный защитник прав человека» и «Почетный фермер».

5 октября Кадыров отметил 50-летие. Юбилей сопровождался целой серией награждений. В день рождения глава Чечни получил сразу два ордена: Славы и чести I степени — одну из высших наград Русской православной церкви — и имени Мухамеджана Хусаинова I степени, высшую награду Духовного собрания мусульман России.

7 октября Кадыров получил знак «Почетный архитектор России». Награду за «значительный вклад» в развитие архитектуры и градостроительства ему лично вручил вице-премьер Марат Хуснуллин.