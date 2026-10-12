Анатомия для сосания молока сложилась у предков млекопитающих около 165 млн лет назад — исследование

Ключевые анатомические структуры, которые позволяют млекопитающим сосать молоко и глотать, возникли примерно 165 млн лет назад — задолго до появления современных млекопитающих. К такому выводу пришла международная группа ученых из Чикагского и Боннского университетов, Университета Огайо и двух китайских вузов. Работа опубликована в журнале Nature.

Исследователи описали новый вид маммалиаформ Megacauda sungei, обитавший в середине юрского периода на территории нынешней Внутренней Монголии. С помощью микрокомпьютерной томографии они восстановили череп и скелет животного. Оно было размером с выдру, а по тюленьим зубам, тазу как у утконоса и выдрьему хвосту ученые заключили, что Megacauda охотилась в пресных водоемах на мелких позвоночных и беспозвоночных.

На нёбе ископаемого нашлась пара небольших костных выступов, похожих на те, что есть у сумчатых и плацентарных. У них такие выступы поддерживают мягкое нёбо и мышцы, участвующие в сосании, глотании и защите дыхательных путей. Специализированными оказались и подъязычные кости. Рядом с новыми выступами сохранились и более примитивные костные гребни, поэтому современные структуры, по мнению авторов, развились не из них, как считалось раньше.

Руководивший исследованием профессор Чикагского университета Чжэси Ло отметил, что Megacauda дает одни из самых убедительных на сегодня свидетельств того, что многие из этих новшеств возникли задолго до расцвета современных млекопитающих.

Ученые также предполагают, что однопроходные, к которым относятся утконосы и ехидны, утратили часть унаследованного аппарата и выработали иной способ получать молоко.

В августе группа палеонтологов под руководством Роджера Сеймура из Аделаидского университета выяснила, что общий предок крокодилов и динозавров, живший около 250 млн лет назад, был теплокровным. Холоднокровность крокодилы приобрели сравнительно поздно — вероятно, с переходом к жизни в воде и засадной охоте. К такому выводу ученые пришли, измерив отверстия для сосудов в бедренных костях 81 вымершего вида.