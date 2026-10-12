Пожар уничтожил старейший крытый рынок в Париже. Он работал с 1615 года

Старейший в Париже крытый продовольственный рынок Анфан-Руж (Marché des Enfants Rouges) полностью сгорел в результате пожара в ночь с 11 на 12 октября. Он работал с начала XVII века, а в 1980-х избежал сноса.

Пожар начался около четырех часов утра. Огонь удалось потушить, но, как пишет мэр центральных округов французской столицы Ариэль Вейль, здание рынка в результате полностью разрушено.