Пожар уничтожил старейший крытый рынок в Париже. Он работал с 1615 года

Старейший в Париже крытый продовольственный рынок Анфан-Руж (Marché des Enfants Rouges) полностью сгорел в результате пожара в ночь с 11 на 12 октября. Он работал с начала XVII века, а в 1980-х избежал сноса.
Пожар начался около четырех часов утра. Огонь удалось потушить, но, как пишет мэр центральных округов французской столицы Ариэль Вейль, здание рынка в результате полностью разрушено.
По словам спасателей, в здании обрушились металлические конструкции. Известно об одном пострадавшем: один из пожарных получил «незначительные травмы». На соседние здания огонь не перекинулся:
«Мы в отчаянии. Порядка двадцати человек потеряли свои прилавки. Много эмоций и печали, но также и ощущение, что мы избежали худшего», — цитирует Ариэля Вейля Le Monde.
Сообщение о возгорании спасатели получили в 4:15 утра в понедельник. Накануне рынок закрылся около восьми часов вечера. Что стало причиной пожара, неизвестно.
Рынок был основан в 1615 году. Он получил свое название от расположенного неподалеку приюта для сирот — Hospice des Enfants Rouges. В 1982 году здание рынка внесли в перечень исторических памятников Парижа. Несмотря на это власти вскоре начали всерьез обсуждать проекты по его сносу: мэрия Парижа разрабатывала планы радикальной реконструкции, которые предусматривали строительство на этом месте детского сада и общественного центра.
Под давлением общественности от этих планов в результате отказались. Вместо этого был одобрен шестилетний план реконструкции рынка, который оценивали в 3 млн евро. Были восстановлены оригинальные металлические и деревянные каркасы и стеклянная крыша. На территории порядка тысячи квадратных метров работали как обычные торговые лавки, так и более чем десяток киосков, которые предлагали уличную еду.