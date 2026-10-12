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Власти Сенегала после ужесточения закона о гомосексуальности задержали сотни ЛГБТ-людей — Human Rights Watch

The Insider
Фото: SEYLLOU / AFP

Фото: SEYLLOU / AFP

Власти Сенегала проводят жесткую кампанию против ЛГБТ-людей, которая сопровождается арестами и нарушениями их прав, говорится в докладе Human Rights Watch. По данным правозащитников, преследования начались после принятия закона, ужесточившего наказание за гомосексуальность. Из-за этого люди вынуждены скрываться и отказываются от тестирования и лечения ВИЧ, а в гей-сообществе растут страх и стигматизация.

Официальной статистики арестов по новому закону нет. Базирующийся в Дакаре Африканский форум защиты прав человека насчитал не менее 212 задержанных с февраля по июль. По подсчетам HIV Justice Network, за тот же период арестовали более 300 человек, 82 из них обвинили в «умышленной передаче ВИЧ». В августе суд эти обвинения снял.

Исследовательница Human Rights Watch Лариса Кожуэ заявила:

«ЛГБТ-люди вынуждены отказываться от привычной жизни и от своих прав, опасаясь ареста и усиления стигмы. Правительство Сенегала должно прекратить эти репрессии, которые угрожают правам всех людей».

Парламент почти единогласно принял новый закон в начале года. Он вдвое увеличивает сроки за гомосексуальность, теперь осужденным грозит от 5 до 10 лет лишения свободы. Закон относит гомосексуальность наряду с некрофилией и зоофилией к «действиям против природы», а также наказывает за ее «пропаганду» и финансирование, что направлено против организаций, поддерживающих сексуальные и гендерные меньшинства. Однополые отношения в Сенегале запрещены с 1965 года, однако в последние годы враждебность к ЛГБТ-людям заметно усилилась, отмечается в докладе.

Ранее стало известно, что администрация Дональда Трампа депортировала десятки ЛГБТ-мигрантов в третьи страны Африки, где однополые отношения уголовно наказуемы или где власти США фиксируют преследования ЛГБТ-людей. Было выявлено не менее 40 таких случаев. Часть мигрантов отправили в Сьерра-Леоне, Камерун и Эсватини.

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Публикация:«Власти Сенегала после ужесточения закона о гомосексуальности задержали сотни ЛГБТ-людей — Human Rights Watch»

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