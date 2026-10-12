Комиссию «Почты России» за доставку пенсий в 2027 году поднимут до 1,5% — Минцифры

В 2027 году «Почта России» начнет получать за доставку пенсий повышенную комиссию — 1,5%. Об этом министр цифрового развития Максут Шадаев рассказал, выступая в Госдуме, передает ТАСС.

По словам главы Минцифры, повышение ставки предусмотрено проектом бюджета Социального фонда, который поступил в парламент вместе с другими бюджетными документами. Министр назвал это решение очень важным. Он сказал:

«Мы закладываем в части поддержки „Почты России“ увеличение комиссии за доставку пенсий».

Сейчас ставка составляет 1,17%, уточнил Шадаев. Эти деньги перечисляет Соцфонд. Министр отметил, что речь идет о значительной сумме, которая дополнительно пойдет и на стабилизацию положения компании, и на ее развитие.

«Почта России» остается убыточной. По итогам 2025 года ее чистый убыток по МСФО вырос на 37%, до 23,7 млрд рублей, а чистый долг увеличился на 29% и достиг 107,8 млрд рублей, писал «Коммерсантъ» со ссылкой на годовую отчетность. Выручка за тот же период снизилась на 3%, а штат сократился на 13%.

В июле Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла закон, который дает госкомпании новые источники дохода. В частности, «Почта России» станет оператором платных цифровых почтовых ящиков на «Госуслугах» для бизнеса. Председатель Госдумы Вячеслав Володин тогда назвал документ «законом о спасении „Почты России“».