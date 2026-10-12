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Почти половина зарубежных сериалов на «Амедиатеке» подверглась цензуре. Из них вырезали более 75 часов контента — «Медиазона»

The Insider
Кадр из «Игры Престолов». HBO

Кадр из «Игры Престолов». HBO

Российская стриминговая платформа «Амедиатека» вырезала из 200 зарубежных сериалов в общей сложности 7,3 тысячи фрагментов, подсчитала Медиазона. Цензура коснулась эпизодов, в которых упоминаются ЛГБТ, наркотики, самоубийства и другие запрещенных в России темы.

В отдельных случаях из сериалов пропали целые линии, без которых сюжеты всем известных сериалов могут полностью потерять смысл. Так, во избежание упоминания инцеста из «Игры Престолов» цензоры вырезали все романтические сцены с Джейме и Серсеей Ланнистерами, а также любые упоминания об их инцестных отношениях ими самими и другими персонажами.

«Медиазона» обращала внимание на разницу в хронометраже между российской и оригинальной версиями каждого сериала, в затем сравнивала их покадрово. В результате признаки перемонтажа были обнаружены в 368 из 462 произведений, доступных в «Амедиатеке». В среднем почти каждый второй зарубежный сериал в большей или меньшей степени подвергся цензуре.

Иллюстрация: «Медиазона»

Иллюстрация: «Медиазона»

44 часа цензуры против ЛГБТ

Бóльшая часть цензуры (более 44 часов) пришлась на ЛГБТ-тематику — от отдельных упоминаний до целых сюжетных веток. В сериале «Клиент всегда мертв» платформа вырезала 170 минут, из которых 140 охватывают почти всю историю взаимоотношений  одного из главных героев, Дэвида Фишера, и его партнера Кита Чарльза. В культовом сериале «Твин Пикс» вырезаны все сцены с Дэвидом Духовны, который сыграл эпизодическую роль агента службы по борьбе с наркотиками и трансженщины Дениз Брайсо.

Также цензура затронула политические темы (12 часов вырезанных фрагментов), наркотики (5 часов), табу — инцест, педофилия, зоофилия (4 часа) и «нетрадиционные» формы секса (также 4 часа).

Дубляж

Помимо непосредственного удаления «неудобных» сцен, стриминговые платформы  в России могут высылать переводчикам особые требования к дубляжу сериалов, рассказал источник «Медиазоны» в индустрии (также об этом в январе 2026 года писала Sotaproject). В таких рекомендациях указывают, что упоминание орального секса «отлизал/отсосал» нужно переводить как «поцеловал», персонажей геев или лесбиянок называть «другой/другая», а девушек в гомосексуальных отношениях – «подруги».

Иллюстрация: «Медиазона»

Иллюстрация: «Медиазона»

Одно и то же произведение может подвергаться перемонтажу несколько раз. Цензоры могут возвращаться и «дочищать» пропущенные сцены — например, с наркотиками или с темами, которые стали нежелательными. Так, из «Игры престолов» сначала удалили инцест и ЛГБТ-персонажей, а позже и отдельные сцены, связанные с темой суицида. Дважды цензурировались «Клан Сопрано», «Настоящий детектив», «Банши» и другие сериалы.

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Публикация:«Почти половина зарубежных сериалов на «Амедиатеке» подверглась цензуре. Из них вырезали более 75 часов контента — «Медиазона»»

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