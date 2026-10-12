Почти половина зарубежных сериалов на «Амедиатеке» подверглась цензуре. Из них вырезали более 75 часов контента — «Медиазона»

Российская стриминговая платформа «Амедиатека» вырезала из 200 зарубежных сериалов в общей сложности 7,3 тысячи фрагментов, подсчитала Медиазона. Цензура коснулась эпизодов, в которых упоминаются ЛГБТ, наркотики, самоубийства и другие запрещенных в России темы.

В отдельных случаях из сериалов пропали целые линии, без которых сюжеты всем известных сериалов могут полностью потерять смысл. Так, во избежание упоминания инцеста из «Игры Престолов» цензоры вырезали все романтические сцены с Джейме и Серсеей Ланнистерами, а также любые упоминания об их инцестных отношениях ими самими и другими персонажами.

«Медиазона» обращала внимание на разницу в хронометраже между российской и оригинальной версиями каждого сериала, в затем сравнивала их покадрово. В результате признаки перемонтажа были обнаружены в 368 из 462 произведений, доступных в «Амедиатеке». В среднем почти каждый второй зарубежный сериал в большей или меньшей степени подвергся цензуре.