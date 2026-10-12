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Внук советского разведчика победил на праймериз во Франции. Социалистов впервые представит на выборах президента член другой партии

The Insider
Оливье Фор и Рафаэль Глюксманн на вечере праймериз социал-демократов в Париже, 11 октября 2026 года. Фото: Мари Маньен / Divergence / Le Monde

Оливье Фор и Рафаэль Глюксманн на вечере праймериз социал-демократов в Париже, 11 октября 2026 года. Фото: Мари Маньен / Divergence / Le Monde

Во Франции на праймериз социал-демократов победил 46-летний депутат Европарламента Рафаэль Глюксманн, лидер партии «Общественное пространство» (Place publique) и внук советского разведчика. Он получил более 79,6 тысячи голосов, или 66,13% по первоначально объявленным результатам, и стал кандидатом от умеренных левых на президентских выборах 2027 года. Впервые с момента основания Социалистической партии в 1969 году ее будет представлять политик, не состоящий в ее рядах.

Главный соперник Глюксманна, первый секретарь Социалистической партии Оливье Фор, получил около 14,5% голосов. Бывшая кандидатка в президенты Сеголен Руаяль заняла третье место с 7,62%. Еще два участника голосования, депутаты Эммануэль Морель и Жером Гедж, набрали менее 6% каждый. Победитель определился в первом туре, поэтому второй не потребуется.

В голосовании участвовали около 120,6 тысячи человек. Это примерно в 22 раза меньше, чем на первом туре праймериз социалистов в 2011 году, подсчитал The Insider, сопоставив результаты двух кампаний. Тогда в выборе кандидата участвовали более 2,66 млн человек, а победивший на праймериз Франсуа Олланд впоследствии стал президентом Франции.

Голосование проходило в интернете с 9 октября. В день его начала организаторы  сообщили о кибератаке на платформу e-votez: боты создавали большое количество одновременных подключений, затрудняя доступ избирателей. Из-за этого голосование продлили до воскресенья, 11 октября. В Социалистической партии утверждают, что атака не повлияла на сохранность голосов и достоверность результатов.

После победы Глюксманн пообещал объединить демократических левых для борьбы с ультраправыми, а также выступил за разрыв с политикой Эммануэля Макрона и отказ от доминирования Жан-Люка Меланшона на левом фланге. Оливье Фор признал поражение и подтвердил поддержку победителя. При этом Меланшон, возглавляющий партию «Непокоренная Франция», в праймериз не участвовал и намерен баллотироваться самостоятельно.

Глюксманн выступает за поддержку Украины, усиление европейской обороны и ужесточение политики в отношении России. Как писал The Insider, в 2009–2013 годах он работал советником президента Грузии Михаила Саакашвили. На выборах в Европарламент в 2024 году список социалистов и Place publique под его руководством получил 13,8% голосов.

Глюксманн — сын французского философа Андре Глюксманна, известного своей критикой коммунизма. Его дед по отцовской линии Рубин Глюксманн был советским разведчиком. В начале 2026 года французский телеканал Public Sénat выпустил документальный фильм об истории семьи. Как сообщал TF1, сам политик узнал о работе деда на советскую разведку во время съемок. Рубин Глюксманн погиб в 1940 году, когда судно, перевозившее его из Великобритании в Канаду, было торпедировано немецкой подводной лодкой.

Ранее Глюксманн уже становился целью предполагаемой российской кампании по дезинформации. В августе The Insider сообщал, что прокуратура Парижа начала расследовать распространение поддельных видеороликов о французских политиках, в том числе о Глюксманне, Габриэле Аттале и Эдуаре Филиппе.

Первый тур президентских выборов во Франции запланирован на 18 апреля 2027 года, второй — на 2 мая.

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Публикация:«Внук советского разведчика победил на праймериз во Франции. Социалистов впервые представит на выборах президента член другой партии»

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