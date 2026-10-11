Израиль отказался вмешиваться в дело ученой с израильским гражданством, получившей 3,5 года колонии в России за донаты ФБК — Haaretz

Израиль отказался вмешиваться в уголовное дело 50-летней гражданки Израиля и России Софьи Розенфельд, которую московский суд приговорил к 3,5 года колонии за пожертвования Фонду борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального на общую сумму 2000 рублей. Как сообщает израильская газета Haaretz со ссылкой на отца ученой Бориса Розенфельда и ее подругу Александру Панютину, после предъявления обвинения Розенфельд обратилась за помощью в посольство Израиля в Москве, однако получила ответ, что израильские власти не могут вмешиваться в решения российских правоохранительных органов, поскольку у нее также есть российское гражданство.

По словам отца Розенфельд, после того как 7 октября ее взяли под стражу в зале суда, он связался с МИД Израиля. Ему сообщили, что израильский консул сможет посетить его дочь, если она подаст соответствующее заявление. Борис Розенфельд и Панютина утверждают, что израильский МИД осведомлен о деле ученой. На момент публикации Haaretz внешнеполитическое ведомство и канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху не ответили на запросы газеты.

Как отмечает издание «Новости Израиля», еще в сентябре 2022 года, после объявления мобилизации в России, израильский МИД предупреждал граждан с двойным гражданством о рисках пребывания в РФ. Ведомство разъясняло, что обладатели российского и израильского паспортов на территории России подчиняются российским законам, в том числе правилам призыва на военную службу и ограничениям на выезд из страны.

При этом российские власти в похожем случае предприняли публичные шаги в защиту своего гражданина, также имеющего израильский паспорт, обращает внимание издание «Новости Израиля». В августе израильская служба безопасности ШАБАК задержала в аэропорту Бен-Гурион российского историка и публициста Артема Кирпичёнка. Позднее стало известно об обвинении в преступлениях против безопасности государства, связанных с предполагаемым сотрудничеством с иностранными разведывательными структурами. Российское посольство направило запрос израильским властям, а президентский Совет по правам человека обратился в ООН, назвав задержание Кирпичёнка произвольным и предположив, что оно связано с его политическими взглядами.

Софья Розенфельд переехала в Израиль вместе с семьей в 1990 году, но менее чем через два года, в возрасте 15 лет, вернулась в Москву, где жила с тех пор. Ее отец Борис — математик, участвовавший, по его словам, в разработке израильских систем противоракетной обороны «Железный купол» и «Хец». Он рассказал Haaretz, что дочь ежегодно приезжала в Израиль, в том числе незадолго до возбуждения уголовного дела в декабре 2025 года.

Розенфельд — доктор биологических наук, старшая научная сотрудница Института проблем экологии и эволюции РАН, специализируется на изучении арктических гусеобразных птиц. Ее признали виновной в финансировании «экстремистской» организации из-за двух автоматических списаний по тысяче рублей в августе и сентябре 2021 года. Ученая объясняла, что оформила регулярные пожертвования ФБК еще до запрета организации, а во время последующих списаний находилась в научной экспедиции без связи. Узнав о признании фонда «экстремистским», она отменила подписку. Вину в финансировании экстремизма Розенфельд отрицала.