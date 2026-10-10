Международный арбитраж признал незаконным решение финской компании разорвать контракт с «Росатомом» на строительство АЭС «Ханхикиви-1»

Международный арбитражный суд Международной торговой палаты (ICC) признал незаконным решение финской энергетической компании Fennovoima разорвать контракт с «Росатомом» на строительство АЭС. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу российской госкорпорации.

Речь идет об атомной станции «Ханхикиви-1», которую «Росатом» строил в Финляндии. В решении суда говорится, что на момент расторжения контракта проект динамично продвигался. Глава российской госкорпорации Алексей Лихачев назвал решение международного арбитража важным, но не окончательным.

«Мы будем и дальше доказывать нашу правоту по финскому проекту в судах различных инстанций. В то же время хочу добавить, что если бы мы не судились, а продолжили совместно реализовывать проект, то Финляндия получила бы новейшую АЭС, а вместе с ней недорогое и зеленое электричество».

«Росатом» судится с Fennovoima с 2025 года. Структуры корпорации подали иск почти на 230 млрд рублей. Как следует из заявления на сайте Fennovoima, после расторжения контракта проект строительства «Ханхикиви-1» был свернут.

Контракт на строительство АЭС «Ханхикиви-1» был подписан в 2013 году и предполагал сооружение одного энергоблока мощностью 1200 МВт по новейшему проекту поколения «3+». Предполагалось, что станция обеспечит 10% общей потребности Финляндии в электроэнергии. В мае 2022 года Fennovoima расторгла контракт, сославшись на нарушение сроков со стороны «Росатома», а также на дополнительные риски из-за развязанной РФ войны в Украине.