На фоне подорожания бензина на 21,5% российские власти заключили соглашения о сдерживании цен на топливо в 35 регионах

В 35 регионах России заключили 93 соглашения о стабилизации цен на топливо между региональными властями и независимыми операторами АЗС. Об этом 9 октября сообщил ТАСС со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Соглашения заключаются на фоне топливного кризиса, вызванного украинскими ударами по нефтеперерабатывающим заводам. По данным Росстата, с начала 2026 года бензин в России подорожал на 21,5%.

Из 93 соглашений 20 подписаны с операторами, владеющими более чем 20 заправками в одном регионе. Такие соглашения действуют, в частности, в Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Кемеровской, Иркутской, Самарской, Тамбовской и Вологодской областях, а также в Татарстане, Якутии и других регионах. Первые соглашения начали заключать еще в августе и сентябре. В ФАС заявили, что продолжат помогать региональным властям и владельцам АЗС сдерживать рост цен. При этом ведомство не уточнило, сколько заправок охватывают заключенные соглашения и какие именно ограничения на повышение цен они предусматривают.

Несмотря на принимаемые меры, бензин продолжает дорожать. По состоянию на 5 октября средняя цена литра АИ-92 достигла 74,72 рубля, АИ-95 — 81,03 рубля, АИ-98 и выше — 104,32 рубля. За неделю с 29 сентября по 5 октября цены на бензин выросли еще на 0,3%. Наиболее заметное подорожание зафиксировали в Якутии (+4,7%) и Ивановской области (+4%). Для сравнения, общая инфляция в России с начала года, по оценке Росстата, составила 5,94%.

Топливный кризис в России продолжается с начала лета на фоне систематических украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам. Как писал The Insider, 22 сентября перебои с поставками бензина наблюдались более чем в десяти городах. В Калуге топливо практически закончилось, в Архангельске бензин продавали только на семи заправках, а в Липецкой области действовали ограничения на объем заправки и система «чет — нечет», при которой автомобили могут заправляться в зависимости от последней цифры номера.

Украинские беспилотники поражают прежде всего труднозаменяемое оборудование НПЗ, ремонт которого осложняется санкциями и зависимостью от импортных комплектующих. Как отмечал The Insider, скорость восстановления поврежденных заводов отстает от темпов новых атак, а российские власти вынуждены компенсировать нехватку топлива импортом, в том числе из Беларуси, Индии и Турции.

Экономист Владислав Иноземцев в интервью The Insider 29 сентября отмечал, что украинские удары по НПЗ нанесли российской экономике больший ущерб, чем западные санкции. По его оценке, дефицит бензина будет сохраняться, пока продолжается нынешняя кампания ударов, а даже после ее прекращения восстановление производства до докризисного уровня потребует от 50 до 70 дней.