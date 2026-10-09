Правительство предложило повысить предельный возраст военной службы для женщин

Российское правительство внесло в Госдуму законопроект, который предлагает повысить предельный возраст пребывания на военной службе для женщин с 45 до 50 лет. Документ вечером пятницы, 9 октября, появился в базе нижней палаты парламента.

Законопроект предлагает также увеличить предельный возраст для пребывания в запасе: для женщин-офицеров — с 50 до 55 лет, женщин с другими званиями — с 45 до 50 лет. Таким образом, срок в который их могут призвать на военные сборы или на службу по мобилизации, увеличивается в обоих случаях.

В пояснительной записке к законопроекту авторы инициативы объясняют эту идею необходимостью создания «дополнительных социальных гарантий» для женщин-военнослужащих. По их словам, установленный сейчас предельный возраст пребывания на военной службе не всегда позволяет женщинам выслужить сроки службы, дающие право на пенсионное и иное обеспечение.

В российском Минобороны изданию РБК пояснили, что законопроектом хотят защитить права женщин-военнослужащих, которые закончили гражданские учебные заведения:

«По действующему российскому законодательству предельный срок службы женщин-военнослужащих составляет 45 лет. А для получения льготной пенсии необходимо иметь выслугу не менее 20 календарных лет военной службы. Таким образом, женщины-военнослужащие, заключившие контракт после своего 25-летия, должны быть уволены в 45 лет, не получив права на льготную военную пенсию. В то время как их коллеги, закончившие военные образовательные организации, имели преимущество в виде пятилетнего стажа военной службы засчитываемого в выслугу лет».

В документе упомянуты и реалии продолжающейся полномасштабной войны в Украине. Личный состав медицинских подразделений — в основном женщины-военнослужащие, некоторые из которых уже достигли или вскоре достигнут предельного возраста пребывания на службе.