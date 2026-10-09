Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

OIL

104.83

USD

85.42

EUR

95.47

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

390

 

 

 

 

 

Новости

Правительство предложило повысить предельный возраст военной службы для женщин

The Insider
Фото: ТАСС

Фото: ТАСС

Российское правительство внесло в Госдуму законопроект, который предлагает повысить предельный возраст пребывания на военной службе для женщин с 45 до 50 лет. Документ вечером пятницы, 9 октября, появился в базе нижней палаты парламента. 

Законопроект предлагает также увеличить предельный возраст для пребывания в запасе: для женщин-офицеров — с 50 до 55 лет, женщин с другими званиями — с 45 до 50 лет. Таким образом, срок в который их могут призвать на военные сборы или на службу по мобилизации, увеличивается в обоих случаях. 

В пояснительной записке к законопроекту авторы инициативы объясняют эту идею необходимостью создания «дополнительных социальных гарантий» для женщин-военнослужащих. По их словам, установленный сейчас предельный возраст пребывания на военной службе не всегда позволяет женщинам выслужить сроки службы, дающие право на пенсионное и иное обеспечение. 

В российском Минобороны изданию РБК пояснили, что законопроектом хотят защитить права женщин-военнослужащих, которые закончили гражданские учебные заведения: 

«По действующему российскому законодательству предельный срок службы женщин-военнослужащих составляет 45 лет. А для получения льготной пенсии необходимо иметь выслугу не менее 20 календарных лет военной службы. 

Таким образом, женщины-военнослужащие, заключившие контракт после своего 25-летия, должны быть уволены в 45 лет, не получив права на льготную военную пенсию. В то время как их коллеги, закончившие военные образовательные организации, имели преимущество в виде пятилетнего стажа военной службы засчитываемого в выслугу лет».

В документе упомянуты и реалии продолжающейся полномасштабной войны в Украине. Личный состав медицинских подразделений — в основном женщины-военнослужащие, некоторые из которых уже достигли или вскоре достигнут предельного возраста пребывания на службе. 

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

Другой способ поддержать издание

Добавьте The Insider в предпочтительные источники Google — наши материалы будут чаще появляться в ваших «Главных новостях». Чем больше читателей выбирают The Insider, тем сильнее сигнал Google о значимости наших материалов.

Хотите поделиться?

Публикация:«Правительство предложило повысить предельный возраст военной службы для женщин»

Популярное

  1. Дрон на службе ГРУ. Как российские спецслужбы организовали (и провалили) диверсию в аэропорту Лейпцига
  2. Кара Куму: Как экс-охранник Путина Алексей Дюмин «зачистил» генерала ФСБ по кличке Кум
  3. Охотники за пушечным мясом. Как устроен рынок частных вербовщиков на войну с Украиной
  4. Из России с «русофобией». Как кремлевская пропаганда проникает в латвийский сегмент Telegram под видом рассерженных латышей
  5. Референдум о Ле Пен: что успех ультраправых на выборах в Сенат говорит о раскладах накануне президентских выборов

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
Следите за нами:
О проекте