Бывший военный секретарь Нетаньяху заявил, что часть заложников погибла в плену из-за политических причин, хотя их можно было вернуть живыми

Генерал-майор запаса Ави Гиль, занимавший пост военного секретаря премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху во время нападения ХАМАС 7 октября 2023 года, признал, что некоторые заложники погибли в Газе из-за политических соображений, хотя их можно было освободить раньше. Гиль дал первое за три года интервью, его показал 12-й канал израильского телевидения.

По словам Гиля, со временем решения министров стали расходиться с рекомендациями силовых ведомств и, возможно, даже с желанием самого премьера. Он подтвердил, что помнит заседания кабинета, на которых министры Бецалель Смотрич и Итамар Бен-Гвир выступали против сделки с ХАМАС. Гиль сказал:

«Если говорить о фактах, произошло именно это. Считал ли я тогда, что это ошибка? Считал ли я правильным добиваться возвращения заложников раньше? Ответ — да».

Гиль также рассказал, что в январе 2024 года к нему пришла одна из стенографисток. Ей поручили изменить в стенограмме время его разговора с Нетаньяху утром 7 октября — с 06:40 на 06:29. Распоряжение, по словам Гиля, исходило от руководителя аппарата премьер-министра Цахи Бравермана. Гиль сообщил об этом юридической советнице правительства и назвал случившееся подделкой. Именно во время разговора в 06:40, по словам Гиля, Нетаньяху дал указания призвать резервистов и ликвидировать главарей ХАМАС, тогда как в 06:29 военный секретарь лишь разбудил премьера и сообщил ему об обстреле.

Кроме того, бывший военный секретарь подтвердил, что ШАБАК время от времени предлагал провести превентивные операции в Газе, но эти рекомендации не принимались. Версию о том, что силовики намеренно скрыли от премьера информацию о готовящемся нападении, Гиль назвал ложью. В комментарии для 12-го канала Нетаньяху заявил, что Гиль, «как и другие», знал о надвигающейся атаке и решил не будить премьера.

В начале сентября Нетаньяху заявил, что руководители Минобороны и ЦАХАЛ специально не стали будить его утром 7 октября, поскольку знали, что он немедленно приведет армию в полную боевую готовность. Доказательств своих слов премьер не привел.