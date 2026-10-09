Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

OIL

104.83

USD

85.42

EUR

95.47

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

195

 

 

 

 

 

Новости

Бывший военный секретарь Нетаньяху заявил, что часть заложников погибла в плену из-за политических причин, хотя их можно было вернуть живыми

The Insider
Иллюстрация к материалу

Генерал-майор запаса Ави Гиль, занимавший пост военного секретаря премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху во время нападения ХАМАС 7 октября 2023 года, признал, что некоторые заложники погибли в Газе из-за политических соображений, хотя их можно было освободить раньше. Гиль дал первое за три года интервью, его показал 12-й канал израильского телевидения.

По словам Гиля, со временем решения министров стали расходиться с рекомендациями силовых ведомств и, возможно, даже с желанием самого премьера. Он подтвердил, что помнит заседания кабинета, на которых министры Бецалель Смотрич и Итамар Бен-Гвир выступали против сделки с ХАМАС. Гиль сказал:

«Если говорить о фактах, произошло именно это. Считал ли я тогда, что это ошибка? Считал ли я правильным добиваться возвращения заложников раньше? Ответ — да».

Гиль также рассказал, что в январе 2024 года к нему пришла одна из стенографисток. Ей поручили изменить в стенограмме время его разговора с Нетаньяху утром 7 октября — с 06:40 на 06:29. Распоряжение, по словам Гиля, исходило от руководителя аппарата премьер-министра Цахи Бравермана. Гиль сообщил об этом юридической советнице правительства и назвал случившееся подделкой. Именно во время разговора в 06:40, по словам Гиля, Нетаньяху дал указания призвать резервистов и ликвидировать главарей ХАМАС, тогда как в 06:29 военный секретарь лишь разбудил премьера и сообщил ему об обстреле.

Кроме того, бывший военный секретарь подтвердил, что ШАБАК время от времени предлагал провести превентивные операции в Газе, но эти рекомендации не принимались. Версию о том, что силовики намеренно скрыли от премьера информацию о готовящемся нападении, Гиль назвал ложью. В комментарии для 12-го канала Нетаньяху заявил, что Гиль, «как и другие», знал о надвигающейся атаке и решил не будить премьера.

В начале сентября Нетаньяху заявил, что руководители Минобороны и ЦАХАЛ специально не стали будить его утром 7 октября, поскольку знали, что он немедленно приведет армию в полную боевую готовность. Доказательств своих слов премьер не привел.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

Другой способ поддержать издание

Добавьте The Insider в предпочтительные источники Google — наши материалы будут чаще появляться в ваших «Главных новостях». Чем больше читателей выбирают The Insider, тем сильнее сигнал Google о значимости наших материалов.

Хотите поделиться?

Публикация:«Бывший военный секретарь Нетаньяху заявил, что часть заложников погибла в плену из-за политических причин, хотя их можно было вернуть живыми»

Популярное

  1. Дрон на службе ГРУ. Как российские спецслужбы организовали (и провалили) диверсию в аэропорту Лейпцига
  2. Кара Куму: Как экс-охранник Путина Алексей Дюмин «зачистил» генерала ФСБ по кличке Кум
  3. Охотники за пушечным мясом. Как устроен рынок частных вербовщиков на войну с Украиной
  4. Из России с «русофобией». Как кремлевская пропаганда проникает в латвийский сегмент Telegram под видом рассерженных латышей
  5. Референдум о Ле Пен: что успех ультраправых на выборах в Сенат говорит о раскладах накануне президентских выборов

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
Следите за нами:
О проекте