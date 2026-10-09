Франко-российского общественного деятеля Малиновского приговорили к 5 годам тюрьмы во Франции за кражу. У него есть медаль от Минобороны РФ

Суд Реймса приговорил президента «Фонда развития русско-французских исторических инициатив», гражданина Франции и России Пьера Малиновского к 5 годам тюрьмы и штрафу в €200 тысяч по делу о хищении редких старинных монет из музея города. Об этом сообщает AFP. В марте 2025 года эти монеты обнаружились на российском антикварном рынке. Президент РФ Владимир Путин в июле 2022 года предоставил Малиновскому российское гражданство. До этого Минобороны РФ наградило тогда еще «французского историка» медалью «За заслуги в увековечении памяти погибших защитников Отечества».
Как отмечает издание, Малиновский, проживающий в России и имеющий тесные связи с Кремлём, был заочно приговорен к 5 годам лишения свободы и штрафу за организацию кражи ценных монет из музея в Реймсе. Судебный процесс проходил за закрытыми дверями, а Малиновский или его адвокат не явились на оглашение приговора.
Малиновский, как сообщается в его биографии на сайте «Фонда развития русско-французских инициатив», родился 5 августа 1987 года во французском Реймсе. В течение 8 лет он служил во французской армии, потом работал в Европарламенте, а в 2017 году переехал в Москву.
В июле 2022 года — после начала полномасштабного вторжения России в Украину — президент РФ Владимир Путин предоставил Малиновскому российское гражданство. Как писала газета «Коммерсантъ», вице-президентом фонда, который возглавляет Малиновский, тогда работала дочь пресс-секретаря Путина Елизавета Пескова. Еще в 2018 году Минобороны РФ наградило Малиновского медалью «За заслуги в увековечении памяти погибших защитников Отечества».
Как писал в марте 2025 года The Insider, в Москве нашли коллекцию старинных золотых монет, украденную из музея Сен-Реми во французском Реймсе. Информацию об этом подтверждала представитель МВД России Ирина Волк. Тогда в общей сложности были изъяты 79 монет — их нашли в одном из антикварных магазинов, а также у нескольких коллекционеров. Часть найденных монет была отчеканена в Римской империи в I–V веках н.э. Также в коллекции представлены монеты, отчеканенные при французских королях Карле VI и Филиппе IV Красивом (XIII–XV века). Государственный исторический музей провел экспертизу и подтвердил подлинность монет.
Их общая стоимость оценивалась в 55 млн рублей. Коллекцию планировали вернуть во Францию. Однако, как подчеркивает AFP, монеты до сих пор так не были переданы французской стороне. По словам юриста, представляющего город в суде, Кристофа Гийо, у Реймса «нет контактов ни с кем, кто мог бы дать ему основания для оптимизма в этом вопросе».
Пропажа вскрылась в конце 2023 года, когда сотрудники музея во время инвентаризации недосчитались 136 старинных монет. Стоимость похищенного оценивается сейчас более чем в €1,1 млн. В феврале 2024-го французская полиция задержала сотрудника службы безопасности музея Антони Кастелейна, который довольно быстро признался в краже монет и заявил, что был лишь исполнителем. Позднее он назвал организатором преступления Малиновского.
По данным France 3, Кастелейн в 2023 году восемь раз посещал Россию, а с Малиновским познакомился еще в 2021 году на мероприятии, посвященном генералу времен Наполеона Шарлю-Этьену Гюдену. Издание со ссылкой на следствие сообщает, что Малиновский оплачивал поездки охранника музея в Реймсе в Москву. Кастелейн был приговорен к трем годам тюрьмы (один из которых — условно) и штрафу в размере €20 тысяч. По этому делу был осужден еще один охранник: его приговорили к 18 месяцам заключения и штрафу в €10 тысяч.