Франко-российского общественного деятеля Малиновского приговорили к 5 годам тюрьмы во Франции за кражу. У него есть медаль от Минобороны РФ

Суд Реймса приговорил президента «Фонда развития русско-французских исторических инициатив», гражданина Франции и России Пьера Малиновского к 5 годам тюрьмы и штрафу в €200 тысяч по делу о хищении редких старинных монет из музея города. Об этом сообщает AFP. В марте 2025 года эти монеты обнаружились на российском антикварном рынке. Президент РФ Владимир Путин в июле 2022 года предоставил Малиновскому российское гражданство. До этого Минобороны РФ наградило тогда еще «французского историка» медалью «За заслуги в увековечении памяти погибших защитников Отечества».

Как отмечает издание, Малиновский, проживающий в России и имеющий тесные связи с Кремлём, был заочно приговорен к 5 годам лишения свободы и штрафу за организацию кражи ценных монет из музея в Реймсе. Судебный процесс проходил за закрытыми дверями, а Малиновский или его адвокат не явились на оглашение приговора.

Малиновский, как сообщается в его биографии на сайте «Фонда развития русско-французских инициатив», родился 5 августа 1987 года во французском Реймсе. В течение 8 лет он служил во французской армии, потом работал в Европарламенте, а в 2017 году переехал в Москву.

В июле 2022 года — после начала полномасштабного вторжения России в Украину — президент РФ Владимир Путин предоставил Малиновскому российское гражданство. Как писала газета «Коммерсантъ», вице-президентом фонда, который возглавляет Малиновский, тогда работала дочь пресс-секретаря Путина Елизавета Пескова. Еще в 2018 году Минобороны РФ наградило Малиновского медалью «За заслуги в увековечении памяти погибших защитников Отечества».