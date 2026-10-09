В России более трети опрошенных компаний решили отказаться от годовых премий сотрудникам из-за финансовых проблем — исследование

В России 36,2% опрошенных компаний решили отказаться от выплаты годовых премий сотрудникам по итогам 2026 года из-за ухудшения финансового положения, хотя годом ранее выплачивали их. Об этом пишет журнал Forbes со ссылкой на исследование аналитиков, в котором приняли участие 1076 компаний по всей стране. При этом почти половина респондентов вообще не планирует выплачивать годовые премии, а гарантированно поощрить всех сотрудников собираются только 22,3%.

Согласно результатам опроса, 46,9% компаний не планируют выплачивать годовые премии, еще 20,4% пока не приняли окончательного решения. Вознаграждение только части сотрудников собираются выдать 10,4% организаций. Исследование отражает планы компаний на конец года, а не фактически произведенные выплаты. Forbes не приводит подробностей формирования выборки, поэтому перенести полученные результаты на все российские предприятия нельзя.

Главным фактором, определяющим решение о выплате премий, 56,9% опрошенных назвали финансовые результаты бизнеса. Еще 23% ориентируются на решение собственника или головной компании, а для 8,8% определяющими оказались налоговая нагрузка и размер страховых взносов с премий. Необходимость удерживать и мотивировать сотрудников влияет на решение значительно реже, отмечают авторы исследования.

Прибыль российских компаний падает, убытки растут

Ухудшение финансового положения бизнеса подтверждается официальной статистикой, обнаружил The Insider. Согласно данным Росстата, за январь–июль 2026 года сальдированная прибыль российских организаций сократилась на 15,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 13 трлн рублей. При этом совокупные убытки убыточных предприятий увеличились на 25,6%, достигнув 6,6 трлн рублей. В статистике Росстата не учитываются малые предприятия, банки и некоторые другие категории организаций.

За семь месяцев прибыль получили 42,9 тысячи организаций, убытки — 21,5 тысячи. Доля убыточных компаний выросла с 30,6 до 33,4%, следует из опубликованных показателей. Примерно каждое третье предприятие из учитываемых Росстатом завершило этот период с отрицательным финансовым результатом.

Член генерального совета «Деловой России» Андрей Глушкин связывает ухудшение положения компаний с дорогими кредитами, ростом расходов и «осторожным» потребительским спросом. По его словам, бизнесу не всегда удается переложить увеличившиеся издержки на покупателей, из-за чего сокращается рентабельность. Для предприятий с высокой долговой нагрузкой дополнительной проблемой становятся расходы на обслуживание кредитов.

Давление на бизнес усилили налоговые изменения. С 2025 года налог на прибыль организаций вырос с 20 до 25%, а с начала 2026-го основная ставка НДС увеличилась с 20 до 22%. Одновременно порог доходов для освобождения предприятий на упрощенной системе налогообложения от НДС снизился с 60 млн до 20 млн рублей в год. При этом ключевая ставка Банка России остается на уровне 14% годовых, что поддерживает высокую стоимость заемного финансирования.

Как отмечают аналитики, сокращение премий особенно заметно среди небольших предприятий. В отличие от крупных компаний с формализованными программами мотивации, малый бизнес сильнее зависит от текущей выручки и решений собственника. Некоторые работодатели, как ожидается, начнут заменять годовые премии квартальными бонусами, оплатой обучения и другими формами поощрения.

При этом эксперты предупреждают, что отказ от премирования квалифицированных сотрудников грозит компаниям дополнительными потерями. Особенно это касается IT, финансового сектора, инженерных и технологических предприятий, где замена специалиста обходится дорого.

Ранее The Insider рассказывал, как финансовые проблемы российских предприятий отражаются на доходах сотрудников. В Иркутской нефтяной компании, одном из крупнейших производителей углеводородного сырья в стране, работники сообщали о сокращении надбавок и премий, ранее составлявших значительную часть зарплаты, а также о сокращении числа вахтовиков.

В исследовании финансового положения крупнейших российских компаний The Insider также отмечал, что высокая стоимость кредитов и увеличение издержек сокращают прибыль даже предприятий с растущей выручкой. Из 18 рассмотренных компаний в восьми ключевых отраслях пять оказались убыточными, а еще семь сообщили о снижении выручки или чистой прибыли.

Еще в феврале The Insider писал, что по итогам 2025 года доля убыточных компаний в России достигла 28,8% — максимального уровня со времен пандемийного 2020 года. Среди основных причин назывались международные санкции, дорогие кредиты, рост расходов и ослабление спроса.