В России за девять месяцев закрылись 28 тысяч компаний и ИП в сфере общепита. Это на 15% больше, чем год назад

В России за январь–сентябрь 2026 года закрылись 28 тысяч компаний и индивидуальных предпринимателей, работавших в сфере общественного питания. Это на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование аналитиков. Одновременно сократилось количество регистраций нового бизнеса на 0,83%, до 32,2 тысячи компаний и ИП. Рестораторы связывают рост числа закрытий с повышением налогов, увеличением расходов и снижением посещаемости заведений.

За девять месяцев в России ежедневно закрывались в среднем более 100 компаний и ИП из сферы общепита. При этом общее число действующих организаций в отрасли за год даже увеличилось на 4,67%, до 221,6 тысячи на 1 октября. Ликвидация компании или ИП, однако, не всегда означает закрытие самого заведения: одна организация может управлять несколькими ресторанами, а отдельные предприниматели меняют юридическую структуру бизнеса из-за налоговых требований.

Реальное сокращение числа заведений фиксируют другие исследования. Согласно опубликованным ранее данным Infoline, к июлю 2026 года в России работали 223,8 тысячи точек общепита — на 7,8% меньше, чем годом ранее. Это соответствует сокращению примерно на 19 тысяч заведений. Падение оказалось сильнее, чем во время пандемии коронавируса: в 2020 году количество заведений уменьшилось на 4,8%, а в 2021-м — еще на 2,6%.

Сильнее всего сократилось количество пекарен — на 13%, до 15,5 тысячи. Число заведений фастфуда уменьшилось на 11,8%, до 33,5 тысячи, а точек с кофе навынос — на 10,6%, до 19,1 тысячи. В первом полугодии 2026 года только в Москве закрылись 330 кафе и ресторанов с посадочными местами — почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Сокращение затронуло и крупнейшие ресторанные сети. По данным самой Infoline, за первое полугодие 2026 года сто крупнейших сетей России потеряли в общей сложности почти 750 заведений, или 3,4% от их первоначального количества. Например, сеть Coffee Like сократилась с 1066 до 882 кофеен, «Русский Аппетит» — на 177 точек, «ЧебурекМи» — на 105. При этом некоторые компании продолжили расширяться: у «Додо Пиццы» число заведений выросло на 38, до 1132.

Налоги, рост расходов и сокращение посещаемости

Одной из основных причин закрытия заведений рестораторы называют налоговую реформу. С 1 января 2026 года основная ставка НДС выросла с 20 до 22%, а порог доходов для освобождения бизнеса на упрощенной системе налогообложения от НДС снизился с 60 млн до 20 млн рублей в год. Для части предприятий общепита власти впоследствии ввели временные льготы, позволяющие не платить НДС с апреля до конца 2026 года при соблюдении установленных условий.

По словам участников рынка, компании закрывают уже нерентабельные точки, часть ликвидаций связана с усилением контроля Федеральной налоговой службы за дроблением бизнеса. В первом полугодии ведомство массово рассылало вновь зарегистрированным ИП письма с предложением пересмотреть организацию бизнеса. Особое внимание налоговики уделяют франшизам, проверяя, не используются ли они для искусственного разделения доходов и сокращения НДС.

Одновременно снижается интерес к открытию новых заведений. По данным Franshiza.ru, в сентябре 2026 года количество заявок на франшизы в сфере общепита упало на 50% по сравнению с сентябрем прошлого года. Владельцы ресторанных сетей объясняют это подорожанием запуска бизнеса, ростом операционных расходов и увеличением сроков окупаемости.

Россияне также стали реже посещать рестораны и бары. По данным сервиса «Чек Индекс», за январь–август 2026 года количество чеков в этих заведениях сократилось на 4%, хотя во всей сфере общепита выросло на 2%. При этом оборот отрасли, согласно Росстату, увеличился на 16,6%, почти до 4 трлн рублей. Однако речь идет о выручке в текущих ценах, ее рост не обязательно означает увеличение числа посетителей или объема проданных блюд. Рестораторы отмечают, что потребители все чаще отказываются от посещения ресторанов в пользу готовой еды из супермаркетов, которая нередко обходится дешевле.

Ранее The Insider рассказывал, как российские рестораны и бары переживают падение посещаемости и рост расходов. Собеседники издания отмечали, что после относительной стабилизации в 2023–2024 годах доходы заведений снова начали сокращаться во второй половине 2025 года. Только на Патриарших прудах в Москве за 2025 год закрылось 16 ресторанов — в пять раз больше, чем в предыдущие годы. К августу 2026 года число баров в Москве уменьшилось на 14% год к году.

В феврале The Insider со ссылкой на Reuters писал, что рестораны и кафе в России закрываются максимальными темпами с начала полномасштабной войны против Украины. Согласно данным Сбербанка, сокращение числа заведений в январе 2026 года стало максимальным с 2021 года, а расходы россиян на рестораны в конце 2025 года упали до минимального уровня за три года.