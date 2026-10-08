Экс-замглавы «Роскосмоса» после 3 лет в СИЗО освободили с раком IV стадии. Ранее Генпрокуратура отказалась утверждать обвинение

Бывшего заместителя гендиректора «Роскосмоса» Олега Фролова, арестованного в декабре 2023 года по делу о хищении сотен миллионов рублей, освободили из СИЗО после выявления рака IV стадии. Как сообщает «Коммерсантъ», следователь изменил ему меру пресечения на подписку о невыезде постановлением от 6 октября. Сразу после освобождения 64-летнего Фролова госпитализировали. Он провел под стражей почти 3 года, хотя еще в марте 2026 года Генпрокуратура отказалась утверждать обвинительное заключение, указав на отсутствие достаточных доказательств и нарушения в материалах дела.

Фролов проходит по делу о предполагаемом хищении 270 млн рублей при исполнении госконтракта стоимостью 2,7 млрд рублей на создание барокомплекса для испытаний изделий космической, авиационной и атомной отраслей. По версии СК, занимавший руководящую должность в «Роскосмосе» Фролов вступил в сговор с предпринимателями, которые закупали оборудование для комплекса по завышенным ценам. Следствие также обвиняет его в получении взятки в размере 5 млн рублей за содействие поставщикам. Первоначально предполагаемый ущерб оценивался в 435 млн рублей, однако впоследствии сумму снизили до 270 млн.

В марте 2026 года Генпрокуратура вернула дело следствию, отказавшись утверждать обвинительное заключение. Надзорное ведомство пришло к выводу, что обвинение «не основано на фактических доказательствах и не соответствует фактическим обстоятельствам». В частности прокуратура сочла ненадежной экспертизу, на которой строились обвинения в завышении стоимости оборудования: эксперты не учли фактические расходы исполнителя контракта, а их выводы оказались неполными и противоречивыми. Кроме того, следствие неверно определило потерпевшего, указав вместо предприятия «Красмаш», для которого создавался комплекс, сам «Роскосмос». Дело отправили на доследование, однако Фролов остался под стражей. Его защита утверждает, что выявленные прокуратурой нарушения до сих пор не устранены.

В июле 2026 года у Фролова обнаружили серьезные проблемы со здоровьем, а 13 августа врачи клинического центра «Коммунарка» диагностировали рак IV стадии с тяжелым поражением костей. Заболевание входит в утвержденный правительством перечень диагнозов, препятствующих содержанию под стражей. Однако следователь отказался освобождать Фролова, сославшись на отсутствие официального медицинского заключения из СИЗО, хотя защита предоставила ему документы врачей «Коммунарки».

27 августа Басманный суд Москвы установил, что следователь был ознакомлен с медицинским заключением, признал его бездействие незаконным и обязал устранить нарушения. Несмотря на это, Фролов оставался под стражей еще более месяца. При этом в тюремной больнице «Матросской тишины» сообщали, что проводить необходимую противоопухолевую терапию там невозможно. Адвокаты обратились в надзорные органы, к уполномоченному по правам человека Яне Лантратовой, а также подали в СК заявление о возможном неисполнении следователем судебного решения.

По мнению адвокатов Фролова, его освобождению могли способствовать многочисленные жалобы, а также предстоящее повторное направление уголовного дела в Генпрокуратуру. При этом расследование продолжается, а обвинительное заключение, согласно опубликованным сведениям, до сих пор не утверждено.