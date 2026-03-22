Генпрокуратура отказалась утверждать обвинение по делу экс-замглавы «Роскосмоса» Фролова: «Не основано на фактических доказательствах»

Генпрокуратура вернула на доследование уголовное дело бывшего заместителя гендиректора госкорпорации «Роскосмос» Олега Фролова и его предполагаемых сообщников, отказавшись утверждать обвинительное заключение. Как сообщает «Коммерсантъ», надзорное ведомство пришло к выводу, что предъявленное обвинение «не основано на фактических доказательствах и не соответствует фактическим обстоятельствам».

Речь идет о предполагаемых хищениях при создании барокомплекса — крупной вакуумной установки для испытаний изделий в космической, авиационной и атомной отраслях. Контракт стоимостью 2,7 млрд рублей был заключен в 2019 году с компанией «Электромеханика», а сам комплекс предназначался для предприятия «Красмаш», входящего в структуру «Роскосмоса».

По версии следствия, Фролов, занимавший на тот момент пост исполнительного директора «Роскосмоса» по оборонным программам, вступил в сговор с предпринимателями и участниками проекта. СК утверждает, что при закупке оборудования для барокомплекса фигуранты завышали цены и таким образом похитили бюджетные средства. Изначально ущерб оценивался примерно в 435 млн рублей, однако позже следствие снизило эту сумму до 270 млн рублей.

Ключевые претензии Генпрокуратуры связаны с экспертизой, на которой строится обвинение. В надзорном ведомстве указали, что при ее проведении не были учтены фактические расходы исполнителя контракта, а сами выводы получились противоречивыми и неполными. В результате экспертиза, по мнению прокуратуры, не может служить надежной основой для обвинения.

Кроме того, прокуратура выявила и процессуальные нарушения. В частности, в обвинительном заключении неверно определен потерпевший: вместо предприятия «Красмаш» следствие указало «Роскосмос». Также в документе обнаружены другие нарушения уголовно-процессуального законодательства.

Фигурантам дела вменяются мошенничество в особо крупном размере, получение взятки и легализация денежных средств. Несколько обвиняемых, включая самого Фролова, остаются под стражей уже более двух лет. После устранения замечаний следствие должно повторно направить дело в Генпрокуратуру.

Олег Фролов — генерал-лейтенант запаса, ранее возглавлявший Военно-космическую академию имени Можайского и Главное управление вооружения Минобороны. В «Роскосмосе» он курировал реализацию оборонных программ.

В конце января Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд начал рассматривать другое уголовное дело, связанное с семьей Фролова. Его сын, подполковник ВДВ Константин Фролов, стал одним из фигурантов дела о фиктивных боевых ранениях. Следствие установило, что не менее 35 российских военнослужащих инсценировали ранения, стреляя друг в друга, чтобы получать выплаты до 3 млн рублей, отпуска и государственные награды. Константин Фролов и его командир Артем Городилов признали вину и заключили досудебные соглашения. По версии следствия, сам Фролов получил несколько «ранений» таким образом, а также был награжден орденами и медалями, которые теперь считаются незаконными.

