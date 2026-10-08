Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

85.48

EUR

96.33

OIL

105.8

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

376

 

 

 

 

 

Новости

Гражданку Латвии приговорили к 6 годам за донат российским военным. Она отправила его через знакомого беларуса

The Insider
Фото: страница в Facebook Полины Камлёвой

Фото: страница в Facebook Полины Камлёвой

Рижский городской суд приговорил гражданку Латвии, пророссийскую активистку Полину Камлёву к 6 годам лишения свободы за финансирование российской армии. Как сообщил 7 октября суд, Камлёва перевела около 43 евро на покупку устройства для подавления беспилотников, предназначенного для российских военных, участвующих в войне против Украины. Ей также назначили 3 года пробационного надзора.

Деньги Камлёва, по версии обвинения, перевела не напрямую. В декабре 2024 года ее знакомый из России, связанный с военно-патриотическим центром специальной подготовки «Каскад», попросил помочь собрать средства на устройство «Купольный покров радиоэлектронной борьбы FPV-4 — подавитель дронов». Поскольку перевести деньги из латвийского банка в российский было невозможно, Камлёва попросила знакомого в Беларуси провести платеж вместо нее, не сообщив ему о его настоящей цели. Тот перечислил со своего счета 157 белорусских рублей — около 43 евро — на счет знакомого Камлёвой в российском банке, сообщала прокуратура Латвии.

Камлёва свою вину отрицала. В последнем слове, опубликованном изданием Baltija.eu, она утверждала, что не знала о военном назначении перевода:

«Обвинение утверждает, что сообщения в телефоне были о просьбе армии России. Но в переписке этого не было указано. Я вела переписку с частным лицом. Сама ничего не переводила, средств не было. Не было намерения финансировать войну. Не было умысла!»

По словам Камлёвой, переписку обнаружили при проверке ее телефона на латвийской границе после возвращения из России. Она утверждала, что сотрудник СГБ просматривал фотографии с ее разрешения, но затем без согласия стал читать сообщения и переснимать их на свой телефон. Официально латвийские правоохранительные органы не раскрывали, каким образом получили сведения о переводе.

Как пишет «Медиазона», Камлёва работала на швейной фабрике и состояла в партии «Русский союз Латвии», от которой в 2017 году баллотировалась в городскую думу Резекне.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

Другой способ поддержать издание

Добавьте The Insider в предпочтительные источники Google — наши материалы будут чаще появляться в ваших «Главных новостях». Чем больше читателей выбирают The Insider, тем сильнее сигнал Google о значимости наших материалов.

Хотите поделиться?

Публикация:«Гражданку Латвии приговорили к 6 годам за донат российским военным. Она отправила его через знакомого беларуса»

Популярное

  1. Недолет. Россия возвращается к самолету 1940-х годов после провала новых проектов
  2. Кара Куму: Как экс-охранник Путина Алексей Дюмин «зачистил» генерала ФСБ по кличке Кум
  3. Дрон на службе ГРУ. Как российские спецслужбы организовали (и провалили) диверсию в аэропорту Лейпцига
  4. Охотники за пушечным мясом. Как устроен рынок частных вербовщиков на войну с Украиной
  5. Из России с «русофобией». Как кремлевская пропаганда проникает в латвийский сегмент Telegram под видом рассерженных латышей

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
Следите за нами:
О проекте