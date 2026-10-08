Гражданку Латвии приговорили к 6 годам за донат российским военным. Она отправила его через знакомого беларуса

Рижский городской суд приговорил гражданку Латвии, пророссийскую активистку Полину Камлёву к 6 годам лишения свободы за финансирование российской армии. Как сообщил 7 октября суд, Камлёва перевела около 43 евро на покупку устройства для подавления беспилотников, предназначенного для российских военных, участвующих в войне против Украины. Ей также назначили 3 года пробационного надзора.

Деньги Камлёва, по версии обвинения, перевела не напрямую. В декабре 2024 года ее знакомый из России, связанный с военно-патриотическим центром специальной подготовки «Каскад», попросил помочь собрать средства на устройство «Купольный покров радиоэлектронной борьбы FPV-4 — подавитель дронов». Поскольку перевести деньги из латвийского банка в российский было невозможно, Камлёва попросила знакомого в Беларуси провести платеж вместо нее, не сообщив ему о его настоящей цели. Тот перечислил со своего счета 157 белорусских рублей — около 43 евро — на счет знакомого Камлёвой в российском банке, сообщала прокуратура Латвии.

Камлёва свою вину отрицала. В последнем слове, опубликованном изданием Baltija.eu, она утверждала, что не знала о военном назначении перевода:

«Обвинение утверждает, что сообщения в телефоне были о просьбе армии России. Но в переписке этого не было указано. Я вела переписку с частным лицом. Сама ничего не переводила, средств не было. Не было намерения финансировать войну. Не было умысла!»

По словам Камлёвой, переписку обнаружили при проверке ее телефона на латвийской границе после возвращения из России. Она утверждала, что сотрудник СГБ просматривал фотографии с ее разрешения, но затем без согласия стал читать сообщения и переснимать их на свой телефон. Официально латвийские правоохранительные органы не раскрывали, каким образом получили сведения о переводе.

Как пишет «Медиазона», Камлёва работала на швейной фабрике и состояла в партии «Русский союз Латвии», от которой в 2017 году баллотировалась в городскую думу Резекне.