Как узнала газета, это решение было принято странами под давлением Госдепартамента США. Во внутренних документах Госдепартамента обнаружили письма, в которых Вашингтон благодарил Вильнюс за решение ограничить свое участие в конференции и за то, что тот счел выступление, назвавшее США информационной угрозой, «предосудительным и неожиданным».

Речь идет о панельной дискуссии «США как угроза FIMI: адаптируйтесь, признайте, дайте отпор», которая была заявлена в программе конференции и прошла в среду. FIMI в этом контексте означает «манипулирование и вмешательство из-за рубежа» (foreign information manipulation and interference). Это, вероятно, первый случай, когда в профессиональном сообществе в Европе рассматривалась идея о том, что США могут выступать в качестве субъекта дезинформации.

В своих официальных заявлениях власти Канады и Литвы связали решение отказаться от спонсорства с изменениями в структуре некоторых панельных дискуссий. Литовский МИД прямо указал, что «ряд пунктов программы конференции не соответствует официальной позиции правительства», но без конкретики.

Европейская служба внешних действий также заявила, что приняла решение не поддерживать конференцию, поскольку «организаторы решили представить некоторые дискуссии таким образом, который не соответствует официальной позиции ЕС». Хотя она лишилась статуса спонсора, ЕС все равно продолжает финансировать мероприятие.

По данным The Guardian, Госдеп с теми же целями пытался надавить на Францию.

Госдепартамент США при Трампе занимает все более интервенционистскую позицию по отношению к гражданскому обществу в Европе. В начале этого года, например, стало известно, что американские чиновники лоббировали снятие запрета на участие в выборах для Марин Ле Пен. Ведомство также выделяет миллионы долларов в виде грантов на поддержку организаций и программ, продвигающих правую повестку не только в Европе, но и по всему миру.