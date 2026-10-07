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Лишенному сана священнику РПЦ дали в Казахстане 4 года по делу о наркотиках. Он осуждал войну и выступал против патриарха Кирилла

The Insider
Иаков Воронцов. Фото: «Новая газета»

Иаков Воронцов. Фото: «Новая газета»

Суд в Казахстане приговорил иеромонаха Иакова Воронцова к четырем годам колонии по обвинению в хранении наркотиков, сообщает «Новая газета». Воронцов был священником РПЦ, его лишили сана за выступление против войны.

Дело в отношении иеромонаха было возбуждено осенью 2025 года на основании двух засекреченных свидетелей, которые утверждали, что приходили к Воронцову домой для употребления наркотиков. Священника обвинили в организации притона, затем это обвинение сняли, заменив его на хранение запрещенных веществ. 

Кроме того, показания одного из свидетелей исключили из дела, поскольку обвинение не смогло доказать сам факт существования этого человека. Второй свидетель, по мнению защиты, мог быть сотрудником правоохранительных органов. Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме.

Ранее против Воронцова расследовалось дело о «разжигании религиозной розни». Оно было закрыто за отсутствием состава преступления за несколько дней до возбуждения второго дела. Как пишет «Новая газета», оба уголовных дела вел один следователь —  сотрудник алматинского следственного управления по фамилии Атахан.

Как пишет «Новая газета Европа», Иаков Воронцов служил в Казахстанском митрополичьем округе РПЦ. Он осудил российское вторжение в Украину, а позднее опубликовал призыв к православным казахстанцам: «Ради правды Евангелия, ради блага Церкви отойти от губящего Церковь патриарха Кирилла». Воронцов также предложил создать в Казахстане подворье Константинопольского патриархата.

После этого Астанайская епархия запретила Воронцова в служении и лишила сана, а патриарх Кирилл утвердил это решение. В дальнейшем священник добивался регистрации созданной им православной общины вне юрисдикции Московского Патриархата. На YouTube-канале «Новой газеты» регулярно выходили воскресные проповеди Воронцова.

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Публикация:«Лишенному сана священнику РПЦ дали в Казахстане 4 года по делу о наркотиках. Он осуждал войну и выступал против патриарха Кирилла»

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