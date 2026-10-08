«Нобелевская премия Хальцена показала, что теоретик может инициировать и возглавить масштабный эксперимент» — профессор Оксфорда Саркар

Лауреатом Нобелевской премии по физике за 2026 год стал бельгийский физик, профессор Висконсинского университета в Мадисоне (США) Фрэнсис Хальцен. Премия присуждена ему «за решающий вклад в развитие нейтринной обсерватории IceCube и открытие высокоэнергетических нейтрино астрофизического происхождения».

The Insider попросил физиков разъяснить суть и значимость исследований Хальцена.

Физик, почетный профессор Оксфордского университета Субир Саркар:

«Речь об открытии, которое стало возможным благодаря усилиям, приложенным Хальценом, чтобы добиться проведения эксперимента IceCube, задуманного им еще в 1988 году. Строительство IceCube на Южном полюсе началось в 2004 году и завершилось к 2011-му. Это потребовало усилий сотен людей — физиков, инженеров, техников, как и любой большой эксперимент. В качестве главного исследователя Хальцен был движущей силой международного сотрудничества IceCube, которое совершило открытие высокоэнергетических космических нейтрино, названное журналом Physics World прорывом года в 2013-м. Традиционно роли физика-теоретика и физика-экспериментатора четко разграничены, будь то в физике элементарных частиц высоких энергий или в астрономии и астрофизике. Однако эта Нобелевская премия наглядно демонстрирует, что подобное разделение ролей больше не актуально и не является необходимым: теоретик вполне может инициировать масштабный эксперимент и возглавить его, приведя к фундаментальным открытиям. Кроме того, это служит примером того, как важно для нынешнего поколения ученых мыслить нестандартно, идти на риск и активно сотрудничать друг с другом — ради того, чтобы заниматься по-настоящему захватывающей наукой. Хальцен — теоретик, занимающийся проблемами на стыке физики элементарных частиц, астрофизики и космологии, однако он сумел предвидеть, что именно необходимо для регистрации космических нейтрино высоких энергий. Благодаря IceCube также были обнаружены квантово-механические превращения нейтрино разных типов, то есть осцилляции нейтрино высоких энергий, с чувствительностью, сравнимой с экспериментами на ускорителях. В 2018 году IceCube также обнаружил первый потенциальный источник космических нейтрино — блазар (то есть активную галактику, струя из центральной сверхмассивной черной дыры которой направлена в сторону Земли) на расстоянии 5,7 млрд световых лет от нас. Любопытно, что детектор IceCube не зафиксировал образование нейтрино ни от гамма-всплесков, ни при слиянии двойной системы нейтронных звезд, обнаруженном по гравитационным волнам. Выявление на небе отдельных источников космических нейтрино высоких энергий и дальнейшее изучение столь экстремальных космических условий продолжаются. Это важно, потому что это ответит на давние вопросы о происхождении частиц, которые обладают энергией, превышающей вплоть до миллиона раз ту, что может быть получена с помощью земных ускорителей, таких как Большой адронный коллайдер в ЦЕРН в Женеве. Изучение свойств и взаимодействий нейтрино может также выявить новые явления, выходящие за рамки Стандартной модели физики элементарных частиц. Коллаборация IceCube также сделала новые выводы о свойствах ледникового льда, внесла вклад в изучение структуры Земли, изучая поглощение высокоэнергетических нейтрино, и мониторила температуру верхних слоев атмосферы, изучая поток мюонов. IceCube намного больше, чем детекторы нейтрино, такие как Баксан и Камиоканде, потому что он был разработан для обнаружения нейтрино очень высоких энергий, ожидаемый поток которых очень мал. Детекторы меньшего размера предназначены для обнаружения нейтрино от Солнца и галактических сверхновых с энергией ~10-100 МэВ, тогда как IceCube создан для обнаружения космических нейтрино с энергией ~ ТэВ-ПэВ. Впоследствии его порог обнаружения был снижен до ~ 10 ГэВ, был добавлен близко расположенный внутренний детектор под названием DeepCore, а совсем недавно проведена модернизация IceCube. Это позволит более точно изучать нейтринные осцилляции, а новые эксперименты с более низкими энергиями, такие как JUNO, Гипер-Камиоканде и DUNE, предоставят дополнительные данные».

Отдельная заслуга Хальцена заключается в том, что он нашел финансирование для масштабного проекта:

«Он смог убедить сначала свой университет (Висконсинский университет в Мадисоне), а затем Национальный научный фонд (NSF) США профинансировать этот смелый проект на сумму $242 млн. Еще $37 млн внесли партнерские организации из Швеции, Германии и Бельгии. Чтобы это стало возможным, необходимо было обосновать научную целесообразность проекта, и Фрэнсис Хальцен возглавил процесс подготовки документов для различных экспертных оценок, проведенных Национальным научным фондом, Министерством энергетики и Национальной академией наук США, которые пришли к выводу, что научно проект обоснован и интересен, а метод обнаружения надежен. С момента подачи первоначального письма о намерениях в 1998 году до окончательного одобрения Национальным научным советом в 2004 году прошло 6 лет. Именно благодаря его постоянному руководству на протяжении этого длительного и сложного процесса все 450 участников коллаборации IceCube, представляющие 58 научных организаций в 14 странах, признают, что Хальцен — человек, который более всех достоин Нобелевской премии».

Как рассказал The Insider еще один физик, специалист в области физики элементарных частиц, говоривший на условиях анонимности, идею использовать лед для регистрации нейтрино выдвинул еще в 1960 году советский ученый Моисей Марков: