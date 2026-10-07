Правительство убрало из программы ВШЭ цели по цитируемости в международных базах. «Фактически вводится предварительная цензура» — эксперт

Правительство России исключило из программы развития Высшей школы экономики до 2030 года пять целевых значений, связанных с международными научными базами Web of Science и Scopus. Вместо них в соответствующих графах будут стоять прочерки. Изменения утверждены распоряжением от 2 октября № 2768-р.

В прежней редакции программы предусматривалось, что к 2030 году число публикаций ВШЭ, учитываемых в Web of Science, достигнет 4400 в год, а в Scopus — 5000. Целевые значения цитирования за пятилетний период составляли 60 тысяч и 90 тысяч соответственно. Кроме того, университет должен был довести число своих журналов, включенных в эти международные базы, до 25.

Все пять значений на 2030 год заменены прочерками. Названия показателей и значения за 2021 и 2024 годы сохранены. Отдельно из плана мероприятий программы удалена цель достичь 60 тысяч цитирований в Web of Science к 2030 году.

Одновременно правительство добавило новый показатель — количество публикаций в журналах «Белого списка» и по итогам выступлений на конференциях уровня A*. К 2030 году их должно быть 3535 в год. Распоряжение не объясняет, как рассчитано это значение и какая доля должна приходиться на журнальные и конференционные публикации.

«Белый список» — это государственный перечень научных изданий, который утверждает межведомственная рабочая группа при Минобрнауки. ВШЭ относит к конференциям уровня A* ведущие международные научные площадки, в том числе по машинному обучению. Какой именно перечень конференций будет использоваться для нового показателя, в распоряжении не уточняется.

По правилам программы, достижение целевых показателей служит одним из критериев оценки ее эффективности. Университет ежегодно отчитывается учредителю о выполнении программы и объясняет отклонения от запланированных значений.

Причины изменения показателей в распоряжении не приведены. При этом другие международные ориентиры программы сохраняются: к 2030 году ВШЭ должна иметь 80 международных лабораторий, международную составляющую не менее чем у 95% фундаментальных исследовательских проектов и публикации в ведущих международных журналах у 60% научно-педагогических работников на академическом треке.

Сотрудник и преподаватель факультета социальных наук Карлова университета в Праге Дмитрий Дубровский назвал в интервью с The Insider изменения в программе ВШЭ «успешной операцией прикрытия». Он сказал: