Российские генетики могут лишиться публикаций в ведущих международных научных журналах из-за нового закона — T-Invariant

Новые правила передачи генетических данных за границу могут затормозить исследования в России, осложнить публикацию научных работ в ведущих международных журналах и создать риски уголовного преследования ученых. Об этом пишет T-Invariant, опросивший российских генетиков. Федеральный закон № 43-ФЗ и принятое для его исполнения постановление правительства вступят в силу 1 сентября 2026 года.

Закон ограничивает передачу иностранным государствам, организациям и гражданам генетических данных человека, в том числе полученных при популяционных и иммунологических исследованиях. Передавать их за пределы России разрешается для лечения конкретного пациента, разработки лекарств для него и в рамках международного сотрудничества, однако для этого потребуется решение специальной межведомственной комиссии.

Для публикации обезличенных результатов, содержащих только сводные показатели и модели, исследователи должны будут заранее уведомить комиссию и приложить копию готовящейся работы. При передаче индивидуальных генетических данных потребуется отдельное разрешение. Основанием для отказа могут стать среди прочего риски для «биологической безопасности России», нарушение прав граждан, неполные или недостоверные сведения в заявлении.

Опрошенные T-Invariant ученые опасаются, что дополнительные согласования фактически закроют российским генетикам доступ к ведущим международным изданиям. Научные журналы и репозитории обычно требуют размещать исходные геномные данные, позволяющие другим исследователям проверить результаты работы. По оценке собеседников издания, российские авторы либо не смогут выполнить эти требования, либо будут проигрывать зарубежным коллегам из-за длительного рассмотрения заявок.

Один из генетиков привел в пример исследование распространения штаммов коронавируса в России, авторы которого во время пандемии около полутора лет согласовывали размещение геномов в международной базе GISAID. За это время аналогичные работы выпустили другие группы, а российскую статью в итоге опубликовали в менее престижном журнале.

Ученые также указывают на неопределенность формулировок закона и порядка его применения. В частности, пока неясно, как комиссия будет проверять полноту и достоверность научных данных и определять, создает ли их публикация угрозу «биологической безопасности». Один из собеседников опасается, что даже согласованную статью впоследствии могут объявить содержащей секретные сведения или информацию, способную навредить безопасности России.

По оценке опрошенных специалистов, ограничения могут привести к изоляции российской генетики: ученым придется публиковаться преимущественно в российских изданиях, а результаты их исследований не смогут полноценно проверять и рецензировать зарубежные коллеги. Это, считают они, повысит риски распространения некачественных работ, псевдонаучных выводов и коррупции внутри закрытой научной системы.

Российские власти объясняют ограничения защитой национальной безопасности и «генетического суверенитета». Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявляла об исследованиях российских биологических образцов в зарубежных «секретных лабораториях», а председатель Госдумы Вячеслав Володин говорил о необходимости предотвратить бесконтрольную передачу генетических сведений за рубеж. Опрошенные T-Invariant ученые считают идею создания оружия, избирательно поражающего отдельный современный этнос, практически нереализуемой из-за смешанного происхождения человеческих популяций.