Таиланд обсуждает введение налога на авиаперелеты из страны. Он поднимет стоимость билетов

Минфин Таиланда рассматривает введение налога на «выезд из страны» — на авиаперелеты из Таиланда как для резидентов и граждан, так и для туристов. Об этом со ссылкой на проект закона пишет местное издание The Nation. Сейчас документ находится на стадии общественного обсуждения.

В первое время размер нового налога составит тысячу бат (примерно 2,5 тысячи рублей). Максимальная сумма — 5 тысяч бат (12,6 тысячи рублей). Плату хотят взимать со всех пассажиров, которые вылетают из страны на самолете. На начальном этапе выезд из страны по суше или морем облагаться налогом не будет.

Освобождены от налога могут быть дети до двух лет, чиновники, инспекционные группы международных организаций и некоторые другие категории. Исключение также составят пассажиры транзитных рейсов, которые не проходят паспортный контроль.

Уплатить налог нужно будет до вылета. Исходя из этого The Nation прогнозирует, что авиакомпании смогут поднять стоимость билетов, чтобы в нее уже был включен этот сбор. За неуплату налогов будет предусматриваться штраф — он в два раза больше самого налога.

В случае принятия закон вступит в силу через 180 дней после официальной публикации. До конца октября проект закона находится на общественном обсуждении.

Налог на выезд в Таиланде уже существовал: его ввели в 1983 году. Для авиаперелетов он составлял тысячу бат, а для поездок по морю или суше — 500. Сбор за выезд из страны сушей или морем отменили в 1986-м, а самолетом — в 1991 году.