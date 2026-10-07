Суд приговорил к 6 годам колонии россиянина, который попытался сбежать от суда в Литву. Он переплыл Неман, но его вернули в РФ пограничники

Балтийский флотский военный суд в Калининграде приговорил к шести годам колонии 68-летнего Игоря Одинцова по делу о призывах к терроризму. В сентябре мужчина пытался избежать реального срока в России, переплыв реку Неман и попытавшись запросить убежище в Литве. Литовские пограничники вернули его обратно в Россию.

Пресс-релиз на сайте суда датируется 1 октября. В нем, однако, указана лишь первая буква фамилии обвиняемого — О. «Медиазона» отмечает, что под описание, данное на сайте, подходит только дело пенсионера Игоря Одинцова — жителя города Неман, который расположен у границы с Литвой через одноименную реку.

Приговор Одинцову вынесли по ч. 2 ст. 205.2 УК за публичные призывы к терроризму. Дело поступило в военный суд в сентябре этого года, но в середине месяца его приостановили из-за того, что обвиняемый скрылся.

В то же время погранслужба Литвы отчитывалась, что 17 сентября в Литву через реку переплыл «68-летний гражданин России». Он был задержан около 13:50 местными пограничниками и запросил политического убежища в стране, но в тот же вечер (около 19:00) его вернули через КПП в Россию:

«Данных о грозящей ему опасности, особом статусе или возможном приеме в Евросоюзе не было, в категорию уязвимых лиц он не входит. <...> Было принято решение не впускать этого человека», — заявили тогда в Службе охраны государственной границы Литвы.

Спустя четыре дня рассмотрение дела возобновили. Первого октября мужчине вынесли приговор. Председатель литовской общины в Калининграде Сигитас Шамборскис подтвердил литовскому изданию Lietuvos Rytas, что осудили в начале месяца именно Одинцова:

«Это обычное предательство. С литовской стороны это очень отвратительно. Это не просто отвратительно, это даже преступление», — цитирует его газета.

По новой версии пограничников, которую приводит Lietuvos Rytas, мужчина подал «заявление с просьбой о международной защите, которое не было четко и понятно сформулировано с его стороны». После разъяснения всех процедур он якобы передумал.