Древние насекомые 100 млн лет назад добывали сок деревьев «гибкой трубочкой» длиннее собственного тела — исследование

Ученые из Тель-Авивского университета и Нанкинского института геологии и палеонтологии Китайской академии наук разобрались, как питались вымершие цикадовые насекомые, застывшие в янтаре около 100 млн лет назад. Хоботок этих насекомых часто был длиннее тела, а его последний сегмент покрывали мелкие складки, похожие на меха гармошки. Зачем они были нужны, до сих пор оставалось неясным. По выводам авторов, такая конструкция работала как сгибающаяся «трубочка для коктейлей» или «шланг пылесоса» — легко гнулась, но при этом не переламывалась и не сплющивалась. Исследование опубликовано в журнале Insects.

Ученые изучили 13 образцов из бирманского янтаря, найденного на севере Мьянмы, — взрослых насекомых и личинок. У одних хоботок доставал до задних ног, у других — более чем вдвое превышал длину тела. Во многих случаях он застыл в янтаре в изогнутом положении, а значит, при жизни насекомого был гибким. Чтобы рассмотреть строение хоботка изнутри, исследователи просветили образцы на синхротронах в Германии и Швейцарии и получили трехмерные изображения в высоком разрешении.

Сканирование показало, что складки представляют собой настоящие волнообразные изгибы покрова одинаковой толщины, а не поверхностный узор. Так гофрированная трубка гнется гораздо легче гладкой, но не перегибается и не сминается, поскольку нагрузка распределяется по множеству складок. Для насекомого это было особенно важно, ведь внутри хоботка проходили тонкие колющие щетинки, которыми оно прокалывало растение.

По версии авторов, гибкий хоботок позволял насекомым забираться в глубокие трещины коры и добираться до сока внутри дерева, недоступного жесткому ротовому аппарату. У современных родственников этих насекомых хоботок направлен назад и слишком жесток. Гибкий же хоботок мог изогнуться, перевести кончик вперед и скользнуть им в трещину в дереве. Его кончик, судя по находкам, при выдвижении щетинок раскрывался, как дюбель под шурупом, и, вероятно, закреплял хоботок в коре. Похожим образом сегодня питаются тли рода Stomaphis, которые сосут сок деревьев через кору длинными гибкими хоботками.

Ученые полагают, что такой способ питания мог сложиться из-за особенностей меловых лесов. Эти хвойные леса, выделявшие много смолы, регулярно горели, а у деревьев в местах с частыми пожарами обычно вырастает более толстая кора. Похожие гофрированные ротовые органы независимо появились и у других, неродственных насекомых мелового периода, в том числе у древних скорпионниц с длинным хоботком. По мнению авторов, это говорит о том, что древние леса поддерживали способы питания, у которых нет близких аналогов среди современных насекомых. Версию о том, что эти цикадовые питались нектаром, исследователи отвергают, так как на их телах так и не нашли заметных скоплений пыльцы.

Кроме того, авторы предложили объединить два вымерших семейства — Neazoniidae, известное только по личинкам, и Mimarachnidae, описанное в основном по взрослым особям. Необычный хоботок есть у обеих групп, поэтому ученые считают, что это одна и та же линия насекомых. Они также описали новый вид Cretodorus noonoo и назвали его в честь Ну-Ну — пылесоса из детского сериала «Телепузики». Тело взрослого самца этого вида достигает 8,7 мм, а его хоботок — вдвое длиннее.