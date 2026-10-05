Экс-мэру Сочи Копайгородскому дали 15 лет за коррупцию. Он стал шестым замом губернатора Кондратьева, получившим приговор

Мещанский суд Москвы приговорил бывшего мэра Сочи и экс-вице-губернатора Краснодарского края Алексея Копайгородского к 15 годам колонии строгого режима по делу о взятках, растрате и легализации преступных доходов. Ему также назначили штраф в 500 млн рублей, запретили занимать руководящие должности в органах власти в течение 14,5 года после освобождения и лишили медали «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Копайгородского признали виновным в получении четырех особо крупных взяток от сочинских застройщиков и предпринимателей на общую сумму около 320 млн рублей. По версии обвинения, бизнесмены платили мэру за общее покровительство и создание благоприятных условий для их компаний.

Так, основатель строительной компании «Неометрия» Борис Юнанов, по данным следствия, передал Копайгородскому 35 млн рублей на покупку дома и земельного участка, а затем платил ему по 2,5 млн рублей в месяц. Руководитель компании «ИСК Еврострой» Николай Шихиди, как утверждало обвинение, оплатил ремонт, меблировку и благоустройство дома мэра почти на 57 млн рублей, после чего ежемесячно передавал ему по 6 млн рублей. Еще один застройщик, Арсен Мкртчян, продал Копайгородскому четыре квартиры по цене значительно ниже рыночной, а учредитель компании «Стройгарант-Н» Павел Невзоров, по версии следствия, передал бывшему мэру 21 млн рублей за покровительство бизнесу.

Кроме того, суд признал Копайгородского виновным в растрате муниципального имущества. Следствие утверждало, что два земельных участка рядом с его домом сначала передали льготникам, которые выкупили их по сниженной цене, а затем земля через доверенное лицо оказалась у семьи бывшего мэра. Ущерб бюджету Сочи оценили в 26,2 млн рублей.

Суд конфисковал у Копайгородского около 319,8 млн рублей — сумму, эквивалентную полученным взяткам, а у него и его супруги Янины Копайгородской — еще более 121,6 млн рублей легализованных средств. Супругу экс-мэра приговорили к 9 годам колонии общего режима и штрафу в 500 млн рублей. Супруги вину не признали и намерены обжаловать приговор.

Копайгородский возглавлял Сочи с 2019 по май 2024 года, а до этого был вице-губернатором Краснодарского края по внутренней политике. После отставки он отправился на войну против Украины, а в сентябре 2024 года его задержали в Луганске и доставили в Москву. Первоначально Копайгородского обвиняли в особо крупной растрате, позднее в деле появились эпизоды со взятками и легализацией имущества. В марте 2026 года по отдельному иску Генпрокуратуры у Копайгородских и связанных с ними лиц изъяли активы стоимостью около 1,6 млрд рублей.

Копайгородский стал шестым экс-заместителем губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, кому был вынесен приговор. The Insider подсчитал, что всего уголовные дела возбуждались против десяти заместителей Кондратьева, причем семерых из них задержали начиная с мая 2024 года. До Копайгородского приговоры получили Юрий Гриценко, Сергей Власов, Александр Нестеренко, Анна Минькова и Александр Власов.