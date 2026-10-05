АП получит контроль над организацией, которая будет финансировать нового бизнес-омбудсмена. Эту должность получил глава РСПП Александр Шохин

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин получил место бизнес-омбудсмена. Соответствующий указ в понедельник, 5 октября, подписал Владимир Путин. Ранее в этом году должность омбудсмена реформировали, чтобы поставить ее под еще больший контроль властей.

Еще один опубликованный в понедельник указ регулирует создание автономной некоммерческой организации, которую в документе называют «Платформой для работы с обращениями предпринимателей». Она будет отвечать за финансовое, материальное, техническое и любое иное обеспечение работы бизнес-омбудсмена.

Учредителем «Платформы» становится непосредственно Управление делами президента, Шохин станет председателем ее наблюдательного совета, а состав последнего подлежит согласованию с Администрацией президента.

Как пояснял The Insider бывший сотрудник аппарата правительства России, смысл реформирования этой должности заключался в том, чтобы еще больше контролировать бизнес-омбудсмена. Кроме того, прописанные изменения позволяют Шохину одновременно и стать бизнес-омбудсменом, и сохранить должность главы РСПП.

Функции новой структуры, которая будет обеспечивать работу бизнес-омбудсмена, раньше выполнял аппарат Общественной палаты. За материально-техническое обеспечение аппарата омбудсмена ранее также отвечала его собственная служба, а не структура с учредителем в виде государства. Теперь в федеральном бюджете будут прописывать бюджетные ассигнования новой организации.

О готовящихся переменах в институте бизнес-омбудсмена было известно и ранее. Реформа прошла еще летом этого года: ее суть заключалась в том, что омбудсмен теперь работает на общественно-государственных, а не сугубо государственных основаниях. Еще раньше — в мае — пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорил, что получит это место именно Шохин.

Должность уполномоченного по защите прав предпринимателя до Шохина десять лет (2012–2022) занимал Борис Титов. После его ухода она оставалась вакантной.