Партия премьера Латвии получила 41 место в Сейме. Явка оказалась рекордно низкой, лидер прошлых выборов потерял 19 мандатов — The Insider

«Объединенный список» премьер-министра Латвии Андриса Кулбергса победил на парламентских выборах, получив 35,29% голосов и 41 из 100 мест в Сейме, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии. Это крупнейшая победа одной политической силы после восстановления независимости страны. В парламент прошли шесть партий, а явка в 51,81% стала самой низкой в истории выборов в Сейм.

ЦИК получил результаты голосования за партийные списки со всех 1059 участков. Официальные окончательные результаты комиссия должна утвердить до 19 октября. Накануне The Insider писал об итогах экзитпола, который также предсказывал уверенную победу «Объединенного списка».

Второе место заняла «Латвия на первом месте» Айнарса Шлесерса — 13,08% и 17 мандатов. Альянс «Суверенная власть / Объединение младолатышей» получил 11,71% и 15 мест. Национальное объединение набрало 8,90% и получило 10 мандатов, «Прогрессивные» — 7,88% и также 10 мест, «Новое Единство» — 6,36% и семь мест.

Правивший Союз зеленых и крестьян остановился на 4,40% и впервые останется без депутатов. Не преодолели пятипроцентный барьер также «Мы меняем правила» — 3,43%, «Развитие Латвии» — 2,18%, «Стабильности!» — 2%, «Восходящее солнце Латвии» — 1,33%, список Гобземса — 0,98%, «Центр согласия» — 0,82% и Новая консервативная партия — 0,33%.

«Объединенный список» почти утроил число голосов

The Insider сравнил результаты с предыдущими парламентскими выборами 2022 года. За четыре года число голосов за «Объединенный список» выросло со 100,6 тысяч до 283,9 тысяч — почти в 2,8 раза. Его результат увеличился на 24,1 процентного пункта, а представительство в Сейме — с 15 до 41 депутата, то есть на 26 мандатов.

Наиболее тяжелое поражение среди прошедших в новый Сейм потерпело «Новое Единство», которое победило на предыдущих выборах. Его результат сократился с 19,19% до 6,36%, число голосов — со 173,4 тысяч до 51,2 тысяч, а число депутатов — с 26 до семи. Партия потеряла 19 мандатов и более 122 тысяч избирателей по сравнению с 2022 годом.

Союз зеленых и крестьян потерял все 16 мест: четыре года назад он получил 12,58% голосов, сейчас — 4,40%. «Стабильности!», которая в 2022 году провела в Сейм 11 депутатов с результатом 6,88%, теперь набрала лишь 2%.

При этом «Латвия на первом месте» почти удвоила число голосов — с 57 тысяч до 105 тысяч — и увеличила свою фракцию с девяти до 17 депутатов. У «Прогрессивных» поддержка выросла с 6,23% до 7,88%, однако партия сохранила те же десять мест. Национальное объединение потеряло три мандата — с 13 до десяти — при относительно небольшом снижении доли голосов с 9,4% до 8,9%.

Кулбергсу достаточно одного партнера для большинства

Результат «Объединенного списка» значительно упрощает формирование правительства. Для большинства в 100-местном Сейме необходимо 51 место, поэтому фракции Кулбергса с ее 41 депутатом арифметически достаточно союза всего с одной из двух десятимандатных партий — Национальным объединением или «Прогрессивными».

Сам «Объединенный список» ранее сообщал, что переговоры намерен в первую очередь вести с участниками нынешнего правительства. Кабинет Кулбергса, сформированный в мае, состоит из «Объединенного списка», «Нового Единства», Национального объединения и Союза зеленых и крестьян.

СЗК в новый парламент не прошел, однако три оставшихся участника нынешней коалиции вместе получили 58 мест: 41 у «Объединенного списка», десять у Национального объединения и семь у «Нового Единства». Нынешнее правительство может сохранить парламентское большинство, просто продолжив работу втроем.

Латвийское общественное СМИ также считает наиболее вероятной трехпартийную коалицию этих сил. Reuters отмечает, что Кулбергс намерен сохранить поддержку Украины и жесткую линию в отношениях с Москвой.

«Объединенный список» победил в 36 из 42 муниципалитетов

Избирательная карта страны изменилась почти полностью. По подсчетам LSM, «Объединенный список» занял первое место в 36 из 42 муниципалитетов страны. На выборах 2022 года он побеждал только в двух — Лиепае и Южнокурземском крае. Тогда «Новое Единство» было первым в 21 муниципалитете.

Единственные шесть муниципалитетов, где партия Кулбергса не победила, находятся в Латгалии. Во всех них первое место получила «Латвия на первом месте». В пяти из этих шести муниципалитетов четыре года назад лидировала партия «Стабильности!», которая теперь вообще не прошла в парламент. В 2018 году на всех этих территориях первое место занимало «Согласие».

На выборы пришло на 109 тысяч человек меньше, чем четыре года назад

The Insider также подсчитал, что число проголосовавших сократилось более чем на 109 тысяч человек. В 2022 году на участки пришли 916,4 тысячи избирателей, или 59,41% имеющих право голоса. Сейчас проголосовали около 807 тысяч человек, или 51,81%. Явка упала на 7,6 процентного пункта, несмотря на то что само число избирателей выросло примерно на 15 тысяч. Президент Латвии Эдгар Ринкевич назвал рекордно низкую активность избирателей тревожной.

Еще 124,4 тысячи голосов были отданы за восемь партий, не преодолевших пятипроцентный барьер, подсчитал The Insider по данным ЦИК. Это около 15,5% всех действительных избирательных конвертов.

Почти две трети депутатов будут новыми

Состав Сейма при этом значительно обновится. По предварительному подсчету LETA, более 60 из 100 депутатов нового созыва будут новичками или политиками, не работавшими в уходящем парламенте, то есть сменится примерно две трети состава.

Наибольшее число новых депутатов приведет «Объединенный список» — около 28. Все 15 избранных представителей альянса «Суверенная власть / Объединение младолатышей» не представляли эту политическую силу в нынешнем Сейме, а у «Латвии на первом месте» таких депутатов будет около 12. Новый, 15-й, созыв Сейма должен приступить к работе после 3 ноября.