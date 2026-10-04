Курс иранского риала обновил исторический минимум. На свободном рынке за доллар США дают почти 2,7 млн риалов

Иранская валюта продолжает падение несмотря на то, что государственные банки начали продавать иностранную валюту в объеме до $2 млрд, отмечает Reuters. Иранский риал за последний год потерял более половины своей стоимости.

На фоне потерь от морской блокады со стороны США, которая повлияла на главный источник дохода Ирана — экспорт нефти, — инфляция превысила 70%.