Курс иранского риала обновил исторический минимум. На свободном рынке за доллар США дают почти 2,7 млн риалов

Курс иранского риала по отношению к доллару США обновил исторический минимум. По данным сайта bon-bast.com, отслеживающего ситуацию на свободном рынке, в воскресенье, 4 октября, за один доллар давали 2 690 000 иранских риалов.
Еще один ресурс, alanchand.com, приводит следующий курс: 2 670 000 риалов за доллар при покупке, 2 697 000 риалов за доллар при продаже. Официальный курс на 4 октября, опубликованный Центробанком Исламской республики, составляет 1,757 млн риалов за доллар.
Иранская валюта продолжает падение несмотря на то, что государственные банки начали продавать иностранную валюту в объеме до $2 млрд, отмечает Reuters. Иранский риал за последний год потерял более половины своей стоимости.
На фоне потерь от морской блокады со стороны США, которая повлияла на главный источник дохода Ирана — экспорт нефти, — инфляция превысила 70%.