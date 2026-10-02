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Репозиторий научных препринтов arXiv ограничил авторов двумя статьями в месяц из-за наплыва работ, написанных с помощью ИИ

The Insider
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Крупнейший репозиторий научных препринтов arXiv с 1 октября разрешает каждому автору отправлять не более двух работ за календарный месяц. Одновременно на рассмотрении может находиться не больше трех рукописей — это ограничение действует с 2024 года. В arXiv объясняют, что ИИ-инструменты стерли прежний практический предел того, сколько статей способен подготовить один человек, и называют новые правила временной мерой.

В сентябре 2026 года arXiv получил 40 363 рукописи — рекорд за всю историю проекта, основанного в 1991 году. Двумя годами ранее, в сентябре 2024-го, их было 20 569, а в сентябре 2016-го — 9869. Наплыв работ вызвал почти 9 тысяч обращений в службу поддержки. Сильнее всего вырос раздел искусственного интеллекта cs.AI — более чем в шесть раз за два года, в остальных разделах поток удвоился.

Правила arXiv разрешают использовать ИИ в исследованиях, если авторы это раскрывают, а работа представляет научный интерес. Однако модераторы-волонтеры всё чаще видят «тонкие» статьи узкой тематики, работы, искусственно разбитые на несколько частей, и плотные тексты, написанные нейросетями. Председатель редакционного консультативного совета arXiv Томас Диттерих заявил:

«Относительно небольшая доля авторов присылает множество некачественных статей и отнимает непропорционально много времени у модераторов».

Лимит действует во всех разделах и учитывает отклоненные работы, ведь время модераторов уходит на любую присланную рукопись. Статья нескольких соавторов засчитывается только тому, кто ее загрузил. Работы, удаленные до публикации, в лимит не входят, а рукописи, зависшие на проверке с прошлого месяца, не уменьшают квоту на следующий.

В мае arXiv объявил, что будет на год блокировать авторов, в чьих работах найдут непроверенный сгенерированный ИИ текст с ошибками. По словам Диттериха, признаками таких статей считаются, например, несуществующие ссылки и забытые в тексте реплики чат-бота.

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Публикация:«Репозиторий научных препринтов arXiv ограничил авторов двумя статьями в месяц из-за наплыва работ, написанных с помощью ИИ»

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