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Новости

NYT: Российская пропаганда освоила нейросетевую музыку и заваливает музыкальные сервисы песнями, прославляющими войну

The Insider
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Пропагандисты используют нейросети, чтобы создавать песни, прославляющие войну России против Украины. Украинская некоммерческая организация Terrecon, которая занимается анализом угроз, обнаружила 981 такой трек на Spotify, Apple Music, YouTube и Deezer. Об этом пишет The New York Times. В песнях героизируют российских военных, а украинцев расчеловечивают, иногда с помощью этнических оскорблений.

Большинство треков, дату выхода которых удалось установить, появились после 2024 года, когда на рынок вышли генераторы Suno и Udio. Созданная в Suno рок-композиция «Сила артиллерии» за два года набрала на YouTube более 2 млн просмотров. Сооснователь Terrecon Дарья Вербицкая сказала:

«Чтобы создать настоящую песню с авторами и продюсированием, нужно много ресурсов. С помощью ИИ-генераторов это проще, быстрее и дешевле».

Исследователи также протестировали генераторы Suno, Udio, Google Flow Music и сингапурский Mureka. Часть пропагандистских запросов сервисы отклонили, однако Terrecon всё же удалось создать похожие песни и загрузить их на YouTube Music и SoundCloud. По выводам организации, модерация реагировала на отдельные запрещенные слова, а не на смысл запроса.

Spotify в сентябре начал помечать сгенерированные песни и исключать их из рекомендаций. YouTube после запроса NYT пометил часть треков и удалил одну из тестовых песен Terrecon. Насколько Кремль причастен к распространению песен, неясно. 

Ранее выяснилось, что ответы популярных западных чат-ботов оказались загрязнены пророссийской дезинформацией. Российские спецслужбы массово публиковали сгенерированные псевдодокументы и фальшивые новостные сайты. Из-за этого ChatGPT, Claude, Gemini и модели Mistral начали выдавать пользователям кремлевские нарративы о войне в Украине.

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Публикация:«NYT: Российская пропаганда освоила нейросетевую музыку и заваливает музыкальные сервисы песнями, прославляющими войну»

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