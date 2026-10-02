Иностранцы, приехавшие в РФ по программе «традиционных ценностей», оказались в правовой ловушке: для легализации их заставляют идти на войну

«На данный момент у меня нет возможности перейти от временного вида на жительство на постоянный без подписания контракта. Что этот контракт означает? Я не знаю. Я спрашивал у людей, у чиновников, обращался в агентство ОКА, но они не смогли ничего сказать», — рассказал Фейнстра. По словам канадца, срок его нынешнего разрешения истечет примерно через полтора года. Он говорит, что приехал в Россию «не для того, чтобы подписывать контракт».

«Проблема в том, что нет пути вперед, и все больше людей это понимают. Каждый раз, когда вы почти достигаете поставленных целей, правила меняются. И я понимаю, что-то происходит, и поэтому они так делают. Я все это понимаю, но от этого не легче тем, кто хочет приехать», — сказал он. Фейнстра добавил, что теперь «лучше бы рискнул в Канаде».

Правила изменили уже после запуска программы

В августе 2024 года Владимир Путин подписал указ № 702, который позволил гражданам государств, где, по мнению российских властей, «навязываются деструктивные неолиберальные идеологические установки», получать РВП в России в упрощенном порядке. Основанием для этого должна быть приверженность иностранца «традиционным российским духовно-нравственным ценностям».

Участникам программы разрешили получать РВП без учета квоты и без подтверждения знания русского языка, истории и законодательства России. Однако специального порядка последующего получения постоянного ВНЖ указ не предусмотрел. Поэтому после проживания по РВП иностранец переходит к оформлению ВНЖ по общему основанию.

5 ноября 2025 года, более чем через год после запуска программы, Путин подписал указ № 821 «О временном порядке приема в гражданство Российской Федерации и выдачи вида на жительство в Российской Федерации». Документ изменил условия получения ВНЖ для дееспособных мужчин-иностранцев от 18 до 65 лет, в том числе для тех, кто обращается за ним по общему основанию после проживания по РВП.

Теперь для получения ВНЖ по этому основанию мужчина должен выполнить одно из трех условий: заключить контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах России или спасательных воинских формированиях МЧС сроком не менее года; ранее пройти военную службу и быть уволенным по перечисленным в указе основаниям; либо быть признанным негодным к военной службе при попытке поступить на нее по контракту. Требование не распространяется на граждан Беларуси.

При этом для освобождения от требования о контракте по состоянию здоровья недостаточно обычного медицинского заключения. Иностранец должен представить решение совместной комиссии пункта отбора на военную службу по контракту и военкомата либо выписку из протокола аттестационной комиссии воинской части о признании его негодным.