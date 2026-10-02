В больнице ульяновского СИЗО скончался ключевой фигурант дела о хищении 711 млн рублей. Он давал показания на чиновников

В Ульяновске умер 40-летний Алексей Корнеев — один из ключевых фигурантов дела о хищении 711 млн рублей, выделенных на строительство образовательного комплекса в Новоспасском районе. Корнеев находился в СИЗО по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. По данным регионального издания 73online, он заключил досудебное соглашение и дал показания о передаче денег бывшему руководителю государственного заказчика Алексею Скоробогатову, после чего против чиновника возбудили уголовное дело о взятке.

О смерти Корнеева сообщило Ulnovosti. По данным издания, около трех недель назад Корнеев попал в больницу СИЗО-1, а затем был переведен в одну из городских больниц, где скончался. Предварительной причиной смерти называется инсульт. УФСИН проводит служебную проверку.

Корнеев был управляющим московской компании ООО «БПС — Бизнес плюс свет», которая в апреле 2023 года получила государственный контракт на строительство образовательного комплекса со спортивной инфраструктурой и пансионом в Новоспасском районе Ульяновской области. Стоимость контракта составляла 1,45 млрд рублей. Заказчиком выступал ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик». Первоначально подрядчику перечислили аванс в размере 435 млн рублей, однако позднее дополнительным соглашением его увеличили до 711 млн рублей, писал «Коммерсантъ».

Стройка при этом осталась на начальной стадии. По данным прокуратуры, компания создавала видимость исполнения контракта: ни один из пяти блоков комплекса, две теплицы, стадион и складские помещения построены не были. Заказчик расторг контракт и потребовал вернуть 711 млн рублей аванса, однако компания деньги не вернула. В конце 2024 года по материалам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Корнеева задержали в Москве в декабре 2025 года, этапировали в Ульяновск и заключили в СИЗО. Генеральный директор и официальный владелец компании Ермек Бримжанов, по данным источников «Коммерсанта», скрылся от следствия и был объявлен в розыск.

После задержания Корнеев начал давать показания. Региональное издание 73online писало, что бывшего директора «Ульяновскоблстройзаказчика» Алексея Скоробогатова обвиняют в получении взятки именно от Корнеева. По версии следствия, в декабре 2023 года Корнеев, действовавший в интересах подрядчика, попросил Скоробогатова содействовать в выплате аванса на строительство комплекса. Сначала чиновнику якобы передали 150 тысяч рублей, а затем оплатили ремонт его служебного BMW стоимостью 56 тысяч рублей.

Адвокат Скоробогатова Евгений Медведев утверждал, что дело против его подзащитного было возбуждено именно после показаний Корнеева.

«Уголовное дело возбуждено на основании показаний главного бенефициара подрядчика, который под досудебное соглашение и смягчение своей участи дал показания о передаче денег Скоробогатову», — говорил Медведев.

73online уточняет, что речь идет именно о Корнееве.

Сам факт уголовного преследования Скоробогатова и его связь с контрактом на строительство комплекса подтверждал Следственный комитет. Как писал «Коммерсантъ» со ссылкой на региональное управление СК, бывшего директора «Ульяновскоблстройзаказчика» обвиняют в получении более 200 тысяч рублей от представителя коммерческой структуры «за общее покровительство, а также протекцию в получении и авансировании контракта» на строительство объекта в Новоспасском районе.

Ulnovosti утверждает, что Скоробогатов был не единственным чиновником, о передаче денег которому рассказывал Корнеев. По данным издания, в СИЗО он говорил сокамерникам о деньгах, якобы переданных бывшему первому заместителю губернатора Ульяновской области Игорю Эделю, Михаилу Васильеву и другим лицам.

Корнеев, как утверждает Ulnovosti со ссылкой на его рассказы сокамерникам, также говорил о передаче крупной суммы двумя траншами неназванному высокопоставленному лицу. По версии издания, Корнеев рассчитывал, что этот человек поможет ему выйти из СИЗО, а в противном случае якобы был готов дать показания и на него. Корнеев также утверждал, что располагает скриншотами переписки и аудиозаписями, которые могут подтверждать передачу взяток. Независимого подтверждения этим сведениям нет.

По данным Ulnovosti, из 711 млн рублей полученного подрядчиком аванса более 521 млн были перечислены различным компаниям под видом оплаты стройматериалов. В частности, издание называет ООО «Висмут» из Химок, которому якобы перечислили более 100 млн рублей, хотя стройматериалы на объект так и не поступили. Эти сведения также требуют независимого подтверждения.

Ulnovosti пишет, что перед смертью Корнеев рассказывал сокамерникам и о том, как оказался на проекте строительства комплекса. По его словам, с ульяновскими чиновниками его познакомил бывший депутат Госдумы и экс-командующий Черноморским флотом Владимир Комоедов. Независимых подтверждений этой версии издание не приводит.

Игорь Эдель ранее уже был осужден по другому коррупционному делу. В 2024 году суд также приговорил бывшего советника первого заместителя губернатора Михаила Васильева за посредничество при передаче взяток на общую сумму около 522 млн рублей. Этот приговор не был связан с делом о строительстве комплекса в Новоспасском.

Корнеев умер до начала рассмотрения его дела по существу.