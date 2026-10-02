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Новости

Блогера Алексея Поднебесного приговорили к трем годам колонии по делу о растлении 15-летней девочки

The Insider
Фото: «Коммерсантъ»

Фото: «Коммерсантъ»

Суд в Санкт-Петербург вынес приговор по статье о развратных действиях с несовершеннолетней блогеру Алексею Поднебесному. Ему назначили три года колонии общего режима, передает «Медиазона». 

Ранее прокуратура запрашивала ему семь лет лишения свободы. По версии следствия, блогер «совершил развратные действия» в отношении несовершеннолетней 2 августа 2024 года в ТЦ на Невском проспекте, а затем занялся с ней сексом. В соцсетях также появлялись видео, на которых он целуется с 15-летней девочкой. 

Сам Поднебесный все обвинения в свой адрес отрицал. Изначально он называл девушку своей фанаткой и утверждал, что она решила «похвастаться и повысить свою популярность» среди его подписчиков, распустив ложные слухи. Уже на суде он утверждал, что переспал с девушкой за месяц до ее 16-летия (возраста согласия), а само дело назвал «педоистерией»:

«Мы с Ариной любим друг друга, никакого преступления здесь не было. До сих пор любим друг друга, могли бы создать семью, о чем я мечтал всю жизнь. Но этот режим только уничтожает людей, разрушает жизни», — сказал он перед приговором.

Алексей Поднебесный — 48-летний блогер из Нижнего Новгорода, автор теории «вагинокапитализма и секскоммунизма». Его причисляют к инцелам — движению мужчин, которые считают, что женщины несправедливо отказывают им в сексе и отношениях и тем самым контролируют их. 

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Публикация:«Блогера Алексея Поднебесного приговорили к трем годам колонии по делу о растлении 15-летней девочки»

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