Театр в Севастополе отделают мрамором на полмиллиарда рублей. Его поставит компания из группы, оформлявшей дворец Лукашенко и ЦДМ на Лубянке

На отделку строящегося в Севастополе театра оперы и балета натуральным мрамором планируют потратить до 565,4 млн рублей. В конкурсной документации «Стройтрансгаза» указан конкретный турецкий мрамор Kartal White, а в ведомости объемов работ прямо назван его поставщик — краснодарское ООО «Алвер».

The Insider выяснил, что компания входит в бизнес-контур ISAKIDIS, специализирующийся на натуральном камне. Эта группа ранее отделывала мрамором и гранитом Дворец независимости Александра Лукашенко в Минске.

Почти 20 тысяч квадратных метров мрамора

«Стройтрансгаз» объявил конкурс на устройство напольных и стеновых покрытий из натурального мрамора и благоустройство территории театра 28 сентября. Начальная цена договора составляет 565 366 762 рубля с НДС. Работы должны завершиться к 28 февраля 2027 года.

Согласно ведомости объемов работ, общая площадь мраморной отделки составляет около 20 тысяч м². Примерно 12,5 тысячи м² приходится на внутренние помещения и еще около 7,5 тысячи — на наружные работы: входные группы, террасы, лестницы, амфитеатр и другие элементы благоустройства.

В документации неоднократно указан «Натуральный мрамор Kartal White (Турция, Поставщик ООО „Алвер“)». Для полов, стен и других элементов предусмотрены плиты различного формата и толщины — от 10 до 50 мм. Для наружных работ также указан Kartal White турецкого производства.

К тендеру приложены фотографии образца мрамора. Заказчику требуется белый камень с незначительными светло-серыми или серебристыми прожилками, без контрастных, зеленых, синих и коричневых включений. Морозостойкость должна составлять не менее F100, водопоглощение — 0,18%, а поверхность должна препятствовать скольжению.

При этом 565,4 млн рублей — начальная стоимость всего комплекса мраморных работ, включая материалы и их доставку, монтаж и сопутствующие работы, а не стоимость одного только камня и не сумма контракта непосредственно с «Алвером». Победитель конкурса пока не определен. Однако в документации для участников поставщик части мрамора уже назван.

Что за «Алвер»

ООО «Алвер» зарегистрировано в Краснодаре в 2017 году. Сейчас его единственной владелицей является Жанна Карибова. В октябре 2025 года она вошла в состав участников компании, а спустя несколько дней прежний владелец — Демокрит Калайчиев — вышел из нее.

Карибова не новичок в бизнесе натурального камня и фасадных материалов. Ранее ей принадлежало 70% московского ТД «Исакидис Вилма», а также доля в ООО «Фасадные технологии». Последнее юридическое лицо используется бизнесом ISAKIDIS: его реквизиты указаны на официальном сайте группы.

Сам «Алвер» также публично связан с ISAKIDIS. На ресурсах группы фигурируют направления «АЛВЕР Строительство» и «Алвер Проектирование». ISAKIDIS занимается обработкой и поставками натурального камня, проектированием и монтажом каменных фасадов и интерьеров.

Связь с турецким производителем Kartal существует и за пределами севастопольского тендера. ISAKIDIS называет Kartal Maden своей турецкой компанией-партнером по производству изделий из натурального камня. В базах внешней торговли также зафиксированы поставки продукции турецкой Kartal Madencilik российской Alver LLC. В частности, в одной из партий значились 20,4 тонны строительного камня.

Финансовые показатели «Алвера» в последние годы резко выросли. По данным бухгалтерской отчетности, в 2024 году выручка компании составляла около 1,44 млрд рублей, а в 2025-м — уже 4,07 млрд рублей, то есть выросла почти втрое. Численность сотрудников за тот же период увеличилась со 160 до более чем 300 человек.

При этом в открытых данных о государственных закупках у компании немного контрактов. В сентябре 2025 года севастопольское ГБУ «Парки и скверы» заключило с «Алвером» контракт стоимостью 5 млн рублей на проектно-изыскательские работы по благоустройству площади 50-летия СССР.

От дворца Лукашенко до Севастополя

ISAKIDIS работает с натуральным камнем с 1990-х годов и участвовала в отделке ряда крупных объектов, говорится на сайте компании. Среди них сама группа, в частности, указывает Дворец независимости в Минске — резиденцию Александра Лукашенко, а также посольство Казахстана в Беларуси.

При строительстве дворца структуры ISAKIDIS выполняли работы с натуральным камнем. По данным Белорусского расследовательского центра, компания занималась облицовкой стен и колонн мрамором и гранитом и устройством мозаичных полов. Общая площадь отделки натуральным камнем составляла около 65 тысяч м².

В Беларуси работало предприятие «Исакидис Гранитес». В открытых источниках в качестве его руководителя фигурировал Владимир Исагулов. В 2017 году Казанская епархия, например, официально называла его генеральным директором «Исакидис Гранитес» при сообщении о переговорах по облицовке иконостасов Казанского собора.

После строительства Дворца независимости у подрядчика, судя по публикациям белорусских СМИ, возникли проблемы с оплатой. В 2015 году сообщалось, что с «Исакидис Гранитес» не полностью рассчитались за выполненные работы. Представитель компании тогда не подтвердил сумму задолженности, но и не стал опровергать саму информацию.

Доказательств личной дружбы владельцев или руководителей ISAKIDIS с Лукашенко в открытых источниках нет. Связь, которую удалось подтвердить The Insider, — именно участие группы в отделке его резиденции.

Театр начинал строить Ротенберг, продолжил — подрядчик Тимченко

Театр оперы и балета входит в музейный и театрально-образовательный комплекс, который российские власти начали создавать в Севастополе после аннексии Крыма.

В 2018 году контракт на строительство комплекса получил «Стройгазмонтаж», принадлежавший Аркадию Ротенбергу. Стоимость севастопольского проекта тогда оценивалась примерно в 25 млрд рублей. В 2019 году строительство культурных комплексов в Севастополе, Владивостоке, Калининграде и Кемерове передали «Стройтрансгазу», связанному с Геннадием Тимченко. Стоимость четырех проектов на тот момент оценивалась примерно в 120 млрд рублей.

С тех пор стоимость севастопольского культурного кластера значительно выросла. На инвестиционном портале Севастополя сейчас указывается объем инвестиций в 96 млрд рублей и срок реализации проекта — до 2028 года.

Мрамор — лишь одна из крупных статей расходов на завершающем этапе строительства театра. Ранее на другие отделочные работы был объявлен конкурс с начальной ценой более 3,1 млрд рублей. Открытие самого театра российские власти обещали в 2027 году.