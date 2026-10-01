Япония повысила плату за ВНЖ и ПМЖ для иностранцев. В случае постоянного вида на жительство — сразу в 20 раз

Власти Японии решили в 20 раз повысить пошлину за постоянный вид на жительство для иностранцев. Теперь она составляет 200 тысяч йен, или $1270, пишет Би-би-си.

Изменилась плата и за временный вид на жительство. Раньше за любое продление или изменение статуса ВНЖ в стране была фиксированная плата — 6 тысяч йен ($38). Теперь сумма зависит от того, на какой срок запрашиваются документы. Например, ВНЖ от года до трех лет — 48 тысяч йен ($303), а от шести месяцев до года — 25 тысяч йен ($158).

Кроме того, изменения также затронут требования к доходам и пенсиям и к знанию японского языка. Желающие получить японский ПМЖ должны будут на протяжении продолжительного времени иметь стабильный доход, равный или превышающий средние показатели по стране.

Как отмечает Japan Times, в Агентстве иммиграционных служб это объяснили тем, что хотят убедиться, что заявитель сможет обеспечить себе стабильный источник дохода в долгосрочной перспективе и вряд ли станет обузой для общества.

Большинство новых критериев будут применяться к заявкам, поданным с апреля 2027 года. Изменения, которые затрагивают минимальный уровень дохода, будут применять уже к тем, кто подавался на разрешения на проживания в апреле этого года.

В июле Япония впервые с 1978 года повысила визовые сборы сразу в пять раз. Тогда это объяснили необходимостью «отразить инфляцию и колебания обменного курса».