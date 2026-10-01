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На спутниковых снимках обнаружили предполагаемое укрытие сверхсекретной станции «Лошарик» на базе ГУГИ

The Insider
Примерная схема атомной подводной лодки АС-12 (по некоторым источникам — АС-31). Фото: Heribeto Arribas Abato / Wikipedia

Примерная схема атомной подводной лодки АС-12 (по некоторым источникам — АС-31). Фото: Heribeto Arribas Abato / Wikipedia

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Исследователь Foreign Policy Research Institute проанализировал спутниковые и рассекреченные разведывательные снимки базы Главного управления глубоководных исследований Минобороны России (ГУГИ) в Оленьей Губе на Кольском полуострове. На современных снимках он обнаружил глубоководный аппарат, предположительно «Лошарик», который буксируют к специальным крытым докам. По оценке исследователя, эти сооружения используются для укрытия секретных российских подлодок от спутниковой разведки.

Иллюстрация к материалу

На снимке Planet Labs, сделанном в прошлом году, видны два буксира, которые перемещают к крытым докам подводный аппарат длиной около 70 метров. Примерно такую же длину имеет атомная глубоководная станция АС-31 «Лошарик». Исследователь отмечает, что аппарат редко появляется на спутниковых снимках Оленьей Губы, и предполагает, что обычно он находится под навесами этих доков.

ГУГИ и «Лошарик»

ГУГИ занимается глубоководными операциями, в том числе картографированием морского дна, подводными спасательными работами и деятельностью, связанной с подводной инфраструктурой. В его распоряжении находятся глубоководные аппараты, а также более крупные подлодки-носители, доставляющие их к месту проведения операций. К Оленьей Губе также регулярно приходит разведывательное судно «Янтарь».

«Лошарик» — одна из самых секретных российских атомных глубоководных станций и один из ключевых аппаратов ГУГИ для операций на морском дне. По имеющимся оценкам, он способен работать на глубине более тысячи метров, что позволяет использовать его для исследования и потенциального воздействия на подводную инфраструктуру, включая кабели связи. Для доставки к району операции «Лошарик» может использовать специальные подлодки-носители, в том числе «Подмосковье». Авторы исследования называют его наиболее современным российским аппаратом для ведения операций на морском дне и считают, что в случае конфликта России с НАТО он мог бы играть важную роль в действиях против критически важной подводной инфраструктуры.

Что на снимках

Автор исследования изучил американские разведывательные снимки времен холодной войны, изображения французской системы SPOT и современные коммерческие спутниковые снимки. Он пришел к выводу, что специальные укрытия для глубоководных аппаратов появились в Оленьей Губе не позднее сентября 1991 года. На фотографии с земли рядом с одним из таких плавучих доков также запечатлена глубоководная подлодка проекта 1910 «Кашалот», относящаяся к ГУГИ. Исследователь называет появление этих сооружений наиболее ранним надежным визуальным свидетельством работы ГУГИ на этой базе.

Иллюстрация к материалу

С тех пор сама инфраструктура базы существенно не расширялась, однако возможности размещенных там сил выросли. Помимо «Янтаря», в Оленьей Губе можно увидеть подлодки-носители ГУГИ, в том числе «Подмосковье», предназначенное для транспортировки глубоководных аппаратов. 

Иллюстрация к материалу

Исследование вышло на фоне сообщений об активности ГУГИ возле критически важной подводной инфраструктуры стран НАТО. В апреле министр обороны Великобритании Джон Хили сообщил, что британские силы совместно с Норвегией и другими союзниками отслеживали российскую ударную подлодку, две подлодки специального назначения и «Янтарь» вблизи подводных кабелей и трубопроводов.

Позднее Reuters сообщил, что США помогли отогнать российские подлодки специального назначения, которые, по данным агентства, проводили секретную операцию с использованием технологии, предназначенной для вывода из строя подводных кабелей без видимых следов вмешательства. 

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Публикация:«На спутниковых снимках обнаружили предполагаемое укрытие сверхсекретной станции «Лошарик» на базе ГУГИ»

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