На спутниковых снимках обнаружили предполагаемое укрытие сверхсекретной станции «Лошарик» на базе ГУГИ

На снимке Planet Labs, сделанном в прошлом году, видны два буксира, которые перемещают к крытым докам подводный аппарат длиной около 70 метров. Примерно такую же длину имеет атомная глубоководная станция АС-31 «Лошарик». Исследователь отмечает, что аппарат редко появляется на спутниковых снимках Оленьей Губы, и предполагает, что обычно он находится под навесами этих доков.

ГУГИ и «Лошарик»

ГУГИ занимается глубоководными операциями, в том числе картографированием морского дна, подводными спасательными работами и деятельностью, связанной с подводной инфраструктурой. В его распоряжении находятся глубоководные аппараты, а также более крупные подлодки-носители, доставляющие их к месту проведения операций. К Оленьей Губе также регулярно приходит разведывательное судно «Янтарь».

«Лошарик» — одна из самых секретных российских атомных глубоководных станций и один из ключевых аппаратов ГУГИ для операций на морском дне. По имеющимся оценкам, он способен работать на глубине более тысячи метров, что позволяет использовать его для исследования и потенциального воздействия на подводную инфраструктуру, включая кабели связи. Для доставки к району операции «Лошарик» может использовать специальные подлодки-носители, в том числе «Подмосковье». Авторы исследования называют его наиболее современным российским аппаратом для ведения операций на морском дне и считают, что в случае конфликта России с НАТО он мог бы играть важную роль в действиях против критически важной подводной инфраструктуры.

Что на снимках

Автор исследования изучил американские разведывательные снимки времен холодной войны, изображения французской системы SPOT и современные коммерческие спутниковые снимки. Он пришел к выводу, что специальные укрытия для глубоководных аппаратов появились в Оленьей Губе не позднее сентября 1991 года. На фотографии с земли рядом с одним из таких плавучих доков также запечатлена глубоководная подлодка проекта 1910 «Кашалот», относящаяся к ГУГИ. Исследователь называет появление этих сооружений наиболее ранним надежным визуальным свидетельством работы ГУГИ на этой базе.