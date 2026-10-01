Люди начали говорить как чат-боты из-за постоянного общения с ИИ — WSJ

Люди, регулярно использующие ChatGPT, Claude и другие нейросети, начали переносить характерный для чат-ботов язык в обычные разговоры, рабочую переписку и общение с коллегами. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Издание приводит пример Сары Виммеркранц, партнера венчурной компании из Стокгольма. Недавно она начала рабочую встречу фразой: «Это не утренняя встреча, это перезагрузка» — конструкцией с противопоставлением, характерной для ответов чат-ботов. По ее словам, сотрудники все чаще используют короткие хлесткие формулировки и непривычно восторженные похвалы вроде «гениально» или «ты такой умный».

Некоторые называют такие выражения «LLM-измами» или «языком Claude». Руководитель отдела рекрутинга одного из стартапов Уилл Барнетт рассказал WSJ, что его собственные письма и сообщения в Slack стали более формальными и обезличенными. Теперь он иногда редактирует написанный самостоятельно текст, чтобы тот меньше походил на сгенерированный нейросетью. «Он научил меня быть больше похожим на него, а не наоборот», — говорит Барнетт.

В среде основателей стартапов появился и другой феномен — «пещерная речь» (cave man speak). Так называют предельно короткие команды, которыми пользователи ставят задачи ИИ — например, «Почему нет буллетов?». Консультант по ИИ Элли К. Миллер рассказала, что подобный стиль уже перешел из промптов в повседневное общение.

Манера взаимодействия с нейросетями влияет и на рабочие встречи. Если кто-то слишком долго объясняет свою мысль, коллеги могут прервать его вопросом «Какова цель?» — по аналогии с тем, как формулируют запрос для языковой модели. Это одновременно помогает ИИ-агентам, записывающим встречи, составлять более точные заметки.

В одном из ИИ-стартапов в Сан-Франциско даже завели специальную доску для учета «языка промптов». Сотрудник получает отметку каждый раз, когда использует характерное для нейросетей выражение. В список попали «действительно», «критически важный», «неопровержимое доказательство», конструкция «X — это новый Y» и необычные составные выражения через дефис. Тот, кто набирает больше всего отметок за неделю, оплачивает коллегам посиделки после работы.

При этом некоторые собеседники WSJ отмечают, что характерный для ИИ язык существовал задолго до появления ChatGPT: языковые модели во многом переняли его из деловой литературы, юридических документов и корпоративной речи. Однако распространение нейросетей сделало этот стиль значительно заметнее в повседневном общении.

«Все звучат отточенно, но никто не звучит особенно интересно», — говорит PR-специалист Анджела Ниббс, которая уже двадцать лет пытается отучать руководителей компаний от корпоративного жаргона.