Кабаева тайно летала к Путину в Казахстан, а семья Кириенко — на Мальдивы на джете «Росатома». «Проект» изучил перелеты российской элиты

Почти треть высокопоставленных российских чиновников и членов их семей пользовались бизнес-джетами для зарубежных поездок. За 2014–2023 годы они совершили около 6700 перелетов общей стоимостью не менее $221 млн. Об этом говорится в новом расследовании «Проекта», основанном в том числе на утечке базы Пограничной службы ФСБ.

Журналисты проанализировали данные о зарубежных поездках 1064 высокопоставленных госслужащих — сотрудников Администрации президента и правительства, губернаторов, депутатов Госдумы, сенаторов и силовиков, — а также членов их семей и более 12 тысяч их спутников. Из 1064 чиновников бизнес-джетами пользовались 322. Средняя стоимость одного такого перелета составила около $32 тысяч.

По подсчетам «Проекта», больше всего перелетов на бизнес-джетах с учетом членов семьи совершил глава ЛДПР Леонид Слуцкий — 273. На втором месте глава Татарстана Рустам Минниханов с 270 перелетами. Далее идут сенатор Валерий Пономарев — 186, сенатор Сулейман Керимов — 178, депутат Борис Пайкин — 173 и глава РФПИ Кирилл Дмитриев — 161.

В расследовании говорится, что как минимум 101 высокопоставленный госслужащий пользовался самолетами, которые, по оценке журналистов, предоставляли состоятельные бизнесмены. Среди предпринимателей, на чьих джетах чаще всего летали чиновники, «Проект» называет Радика Шаймиева, Алексея Репика, Олега Дерипаску, Леонида Михельсона, Дмитрия Мазепина, Года Нисанова и Андрея Бокарева. Издание обращает внимание, что в ряде случаев чиновники пользовались самолетами бизнесменов, работающих в отраслях, которые эти чиновники курировали.

Например, вице-премьер Александр Новак, курирующий российский ТЭК, не менее 14 раз пользовался самолетами главы «Новатэка» Леонида Михельсона. В декабре 2016 года Новак и Михельсон вместе с женами летали в Мадрид на принадлежащем бизнесмену Gulfstream G650.

Чиновники использовали для частных поездок и самолеты государственных компаний. В конце декабря 2021 года первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко отправился на Мальдивы вместе с женой, детьми, внуками и сотрудником ФСО на Global 6000, принадлежащем государственному «Росатому». Стоимость перелета журналисты оценили в $85 тысяч. По данным «Проекта», самолетами «Росатома» для зарубежных поездок также пользовались Михаил Мишустин, Николай Патрушев, Алексей Дюмин, Максим Орешкин и Александр Беглов.

Отдельная часть расследования посвящена Алине Кабаевой. Согласно полученным журналистами данным, 23 февраля 2017 года она прилетела на частном Embraer Legacy 650 в Алматы. Почти одновременно туда президентским самолетом прибыл Владимир Путин. «Проект» утверждает, что следующие несколько дней Путин и Кабаева провели на горнолыжном курорте Шымбулак вместе с тогдашним президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Официально Кремль объявил о начале визита Путина в Казахстан только 27 февраля, когда Кабаева уже отправилась обратно в Москву. Позже Кремль признавал, что у поездки президента была неформальная часть, однако о присутствии Кабаевой не сообщалось.

В расследовании также упоминаются совместные поездки родственников Кабаевой и главы МИД Сергея Лаврова. В июле 2017 года Лавров летал в хорватский Дубровник на Challenger 850 вместе со Светланой Поляковой, предпринимателем Александром Чигиринским и матерью Алины Кабаевой Любовью. Всего, по данным «Проекта», Лавров и Полякова вместе и по отдельности шесть раз летали за границу с матерью Кабаевой; в некоторых поездках участвовала и младшая сестра Кабаевой Лейсан.

Еще один обнаруженный журналистами эпизод относится к августу 2022 года. За месяц до масштабного обмена пленными между Россией и Украиной Леонид Слуцкий вместе с Романом Абрамовичем и его сыном Аркадием прилетел на бизнес-джете в саудовскую Джидду. Роль Абрамовича в переговорах об обмене была известна ранее, однако о совместной поездке со Слуцким не сообщалось. В сентябре Россия передала Украине 215 человек, включая бойцов «Азова», получив Виктора Медведчука и 55 российских военных.