Фрагмент черепа из ЮАР подтвердил, что человек прямоходящий жил на юге Африки 2 млн лет назад

Палеоантропологи описали фрагмент черепа взрослого человека прямоходящего (Homo erectus) из пещеры Дримолен в ЮАР. Возраст находки составляет около 2 млн лет. По мнению исследователей, она укрепляет доказательства того, что этот вид жил на юге Африки уже в то время. Работа группы под руководством Джесси Мартина из австралийского Университета Ла Троба опубликована в журнале Annals of Human Biology.

До сих пор главным свидетельством ранней истории человека прямоходящего в регионе был детский череп DNH 134, найденный в том же Дримолене. Его возраст около 2,04 млн лет, и сейчас это самое раннее бесспорное появление вида в палеонтологической летописи. Однако хорошо сохранившихся черепов взрослых особей человека прямоходящего в южноафриканских коллекциях нет. Другие находки рода Homo из соседних пещер слишком фрагментарны, и ученые до сих пор спорят, к какому виду их относить.

Новая находка, получившая обозначение DNH 127, была извлечена еще в 2008 году, но подробно описана только сейчас. Она состоит из частей правой височной, теменной и затылочной костей. Фрагмент происходит из блока породы, который, судя по всему, откололся от скального выступа, где в 1994 году нашли почти целый череп парантропа DNH 7. Поэтому ученые считают, что DNH 127 примерно того же возраста.

От парантропов, которых в Дримолене найдено гораздо больше, новый фрагмент отличает сразу несколько признаков. Сосцевидный отросток за ухом у него развит слабо, а теменная и височная кости почти не заходят друг на друга. Шов между ними прямой, что характерно именно для человека прямоходящего. Больше всего, по оценке авторов, DNH 127 напоминает череп D2700 из Дманиси. При этом свою атрибуцию исследователи называют предварительной.

Фрагмент стал частью более масштабной работы, в ходе которой ученые изучили 18 костей черепов и нижних челюстей, собранных в Дримолене за годы раскопок. Две из них десятилетиями числились останками животных. Четырнадцать находок авторы отнесли к парантропу массивному — боковой ветви эволюции, не оставившей потомков, а три не удалось надежно приписать ни к одному роду. DNH 127 стал лишь вторым экземпляром рода Homo из Дримолена, для которого удалось определить вид.

По словам авторов, после находки DNH 134 появление новых останков человека прямоходящего в Дримолене было ожидаемым, и DNH 127 добавляет к выборке первую взрослую особь. Вместе с тем однозначных свидетельств того, что там одновременно жили несколько видов рода Homo, пока нет. Исследователи также призывают публиковать все найденные останки гомининов, а не только хорошо сохранившиеся, поскольку даже фрагменты помогают проверять научные гипотезы.