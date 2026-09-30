Лукашенко создал в своей администрации дополнительный канал контроля за армией. Его будет курировать бывший глава Генштаба

Бывший начальник Генштаба Беларуси Павел Муравейко на новой должности заместителя главы Администрации президента будет контролировать происходящее в армии и предоставлять Александру Лукашенко альтернативную информацию о ее состоянии. Лукашенко прямо заявил, что новый начальник Генштаба Владимир Белый теперь будет находиться «в поле зрения» в том числе Муравейко, а самому Муравейко поручил «больше критиковать, чем хвалить».

По мнению политического аналитика, бывшего сотрудника белорусского МИДа Павла Слюнькина, с которым поговорил The Insider, Муравейко может стать для Лукашенко дополнительным источником информации о проблемах в армии, которые не отражаются в официальных докладах.

«Он знает, что в армии есть много проблем, о которых публично не рассказывается и которые обычными проверками не установить. Лукашенко сказал Муравейко, что рассчитывает на альтернативную информацию. Человек работал в Генштабе и хорошо знает, что в армии работает, а что нет. Лукашенко сказал ему, что ему не нужны официальные отчеты, а нужно знать, что там на самом деле происходит».

Сам Лукашенко, объясняя перевод Муравейко из Генштаба в Администрацию президента, заявил, что ему необходима «альтернативная, конкурентная точка зрения» на ситуацию в Вооруженных силах. Новому начальнику Генштаба Владимиру Белому он сообщил, что тот будет постоянно находиться в поле зрения не только госсекретаря Совета безопасности, но и заместителя главы Администрации президента. «Я должен знать всё, что происходит в Вооруженных силах», — заявил Лукашенко.

Муравейко после назначения также сообщил, что в Администрации президента будет отвечать за направление безопасности. По его словам, его работа должна обеспечить Лукашенко альтернативной и более глубокой информацией для принятия решений.

При этом собеседник The Insider не считает, что речь идет о принципиально новом механизме контроля над армией. По его словам, система взаимного контроля силовых ведомств существует в Беларуси давно, а конкуренцию между ними регулирует непосредственно Лукашенко.

«Оттого, что он назначил одного человека из Генштаба, никакого усиления контроля не произойдет. Человек будет ездить по рельсам, которые работают в этом режиме уже 30 лет. Он знает, как система функционирует, изнутри и какова логика принятия решений. Возможно, он будет знать, где информацию скрывают или приукрашивают, и сможет докладывать более честную информацию».

Перевод действующего начальника Генштаба на гражданскую должность также укладывается в многолетнюю кадровую практику Лукашенко. По подсчетам эксперта, с 1994 года около половины руководителей Администрации президента имели опыт службы в армии или спецслужбах. Среди них были Виктор Шейман, Урал Латыпов и Владимир Макей, служивший в военной разведке.

По словам Слюнькина, примерно с 2010–2011 годов число выходцев из силовых структур на гражданских должностях сокращалось, однако перед президентскими выборами 2020 года тенденция развернулась.

«Тренд на возврат людей при погонах в гражданские структуры вернулся перед выборами 2020 года, когда Лукашенко готовился к тому, что эти выборы будут для него сложными».

Нынешнее назначение Муравейко эксперт связывает в том числе с войной России против Украины и представлением Лукашенко о растущих рисках для Беларуси. При этом, по мнению аналитика, само назначение не означает, что Лукашенко готовится к вступлению страны в войну.

«Не обязательно причина в том, что Лукашенко готовится, предполагая, что ему придется воевать. Он считает, что жизнь может измениться серьезно и лучше быть готовым к этому сейчас».

Муравейко был назначен заместителем главы Администрации президента 28 сентября. Его место начальника Генштаба — первого заместителя министра обороны занял Владимир Белый, до этого работавший заместителем министра обороны. Всего в тот день Лукашенко принял кадровые решения в отношении 29 чиновников.