Воздушные тревоги обходятся Украине в $45 млн за каждый час остановки бизнеса — министр экономики

Каждый час воздушной тревоги, во время которой украинские предприятия прекращают работу, обходится экономике страны примерно в $45 млн. Об этом министр экономики и окружающей среды Украины Александр Кравченко рассказал The Guardian.

«Если люди находятся в бункере, бизнес останавливается», — сказал Кравченко. По его словам, из-за российских атак воздушные тревоги могут продолжаться до десяти часов в сутки, вынуждая сотрудников уходить в укрытия.

Россия все чаще атакует объекты, от которых зависит работа украинской экономики, в том числе промышленные предприятия, склады, логистические центры и дата-центры. Кравченко назвал это попыткой «уничтожить практически всю экономику». По его оценке, только в 2026 году российские удары нанесли основным фондам страны ущерб примерно на $10 млрд.

Чтобы сократить время вынужденных простоев, украинские власти ввели дифференцированную систему воздушных тревог. «Красный» уровень объявляется при ракетной, ракетно-дроновой или массированной дроновой угрозе, а «желтый» — при угрозе атаки беспилотников. По словам Кравченко, во время желтых предупреждений продолжают работать более половины предприятий.

При этом желтый уровень не гарантирует безопасности. 28 сентября российский реактивный беспилотник ударил по зданию Национальной академии наук в центре Киева во время такого предупреждения. Погибли два человека, сотрудники в момент удара продолжали работать в здании.

Кравченко также сообщил, что власти обсуждают возможность разрешить большему числу частных компаний приобретать украинские системы ПВО для защиты своих объектов. При этом, по его словам, полностью защититься от российских ракет и беспилотников бизнес не сможет.

Российские удары усиливают нагрузку на украинский бюджет. Владимир Зеленский ранее оценивал нехватку финансирования в этом году примерно в $27 млрд. По словам Кравченко, правительству удалось сократить разрыв до $20 млрд за счет уменьшения расходов и поиска дополнительных внутренних резервов. Киев ведет переговоры о дополнительной поддержке с ЕС, Японией, Канадой и Великобританией.

Потребность Украины во внешнем финансировании в 2027 году Кравченко оценил в $52,6 млрд. По его словам, пока обеспечено около $20 млрд, власти обсуждают дальнейшее повышение налогов и сокращение расходов.