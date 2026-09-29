На Мадагаскаре убивают людей-альбиносов ради частей тела. Большинство жертв — дети

На Мадагаскаре с начала 2026 года убили 13 человек с альбинизмом — это самое большое число за всю историю наблюдений в стране. Все жертвы были обезглавлены, десять из них — дети в возрасте от 9 месяцев до 14 лет. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на организацию Albinos Madagascar.

Причиной нападений становятся распространенные суеверия: считается, что части тела людей-альбиносов способны приносить богатство, удачу и политический успех. На Мадагаскаре особенно ценятся глаза таких людей. Детей похищают в том числе из-за поверья, что их «невинность» якобы усиливает действие изготовленных из частей тела ритуальных средств.

Одной из жертв стала 18-месячная Ландриция. В мае трое мужчин ночью ворвались в дом ее семьи в городе Тулиара. Они избили ее отца, а затем вырвали девочку из рук матери и похитили. Через несколько дней обезглавленное тело ребенка нашли в доме знахаря, а голову — завернутой в пластиковые пакеты в чемодане в другом доме. По делу задержали 18 человек, в том числе двух женщин и гражданина Шри-Ланки, связанного с горнодобывающей отраслью.

Независимый эксперт ООН по вопросам альбинизма Мулука-Энн Митти-Драммонд сообщила, что с конца 2020-го по 2022 год зарегистрировано более 28 нападений, большинство из которых было совершено на детей. По ее данным, преступники чаще всего рассчитывают продать части тела жертв, при этом правоохранителям нередко удается задержать лишь посредников, тогда как заказчики остаются неизвестными.

Источники The Guardian утверждают, что за убийство ребенка и передачу его глаз исполнителям могут платить огромные по местным меркам суммы, а в преступлениях участвуют целые сети. Собеседники издания предполагают, что некоторые убийства могут заказывать влиятельные бизнесмены и политики.

Правозащитники отмечают, что география нападений расширяется. Раньше они происходили преимущественно в бедных районах юга страны, однако теперь убийства фиксируют по всему Мадагаскару, в том числе в городах. Значительная часть нападений произошла в районах добычи золота и драгоценных камней или рядом с ними.

После убийства 14-летнего Ракотомбело его 9-летнюю сестру Веролин и младшего брата, у которых также альбинизм, поселили под защитой местного мэра. Сейчас детей круглосуточно охраняют трое военнослужащих. Ракотомбело похитили из дома и обезглавили в мае.

Власти Мадагаскара направили президентскую охрану на поиски участников подобных преступлений. Первая леди страны пообещала открыть на юге специальный центр, где альбиносы смогут укрыться от преследований. Представители ООН также призывают провести перепись людей с альбинизмом и запустить просветительские программы, объясняющие генетическую природу этого состояния.