Лихачëв: «Росатом» утвердил план запуска ЗАЭС, но реализует его только после «снятия военных рисков»

«Росатом» разработал и официально утвердил план запуска оккупированной Запорожской АЭС и намерен начать его реализацию после снижения военных рисков. Об этом заявил глава госкорпорации Алексей Лихачëв, сообщает РИА «Новости»:

«У „Росатома“ этот план есть и в головах, и на бумаге, утвержден приказом генерального директора госкорпорации „Росатом“, и мы придем к плану по выходу на мощность при малейшей возможности, при снятии военных рисков».

Подробностей плана и возможных сроков запуска энергоблоков он не привел. Лихачëв заявил, что сейчас начать его реализацию мешает ситуация вокруг станции, и возложил ответственность за рост военных рисков на украинскую сторону.

Запорожская АЭС не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть ее реакторов находятся в режиме холодного останова. Российские войска захватили станцию в марте 2022 года, с тех пор она находится под контролем России.

О намерении вновь начать производство электроэнергии на ЗАЭС «Росатом» говорил и раньше. В начале 2025 года Лихачëв называл «главной мечтой» госкорпорации как можно скорее «поднять станцию в мощность». Однако теперь он впервые сообщил о существовании конкретного плана, уже утвержденного его приказом.

Одной из проблем остается внешнее электроснабжение станции, необходимое в том числе для работы систем безопасности. Основная линия электропередачи 750 кВ «Днепровская» была отключена в конце марта после повреждения опор. В июне для ее ремонта при посредничестве МАГАТЭ вводился локальный режим прекращения огня. Российская сторона впоследствии заявила о завершении ремонта, однако напряжение по линии восстановлено не было.

12 сентября Лихачëв сообщил, что Россия неоднократно уведомляла МАГАТЭ о завершении ремонта «Днепровской» линии. По его словам, ее оставалось запитать с территории, подконтрольной Украине.

Проблемы возникали и с резервной линией 330 кВ «Ферросплавная-1». 20 августа ЗАЭС потеряла внешнее электроснабжение после ее повреждения и перешла на дизельные генераторы. В начале сентября при посредничестве МАГАТЭ был согласован режим прекращения огня для проведения ремонтных работ.